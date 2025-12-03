Le monde perd la béboule ! BALL x PIT dépasse le million et prépare 2026 avec trois contenus inédits

cedric 3 décembre 2025

L’éditeur Devolver Digital annonce avoir dépassé le million d’aventuriers et d’aventurières pour son roguelite complètement maboule BALL x PIT. Vous savez ce que cela signifie : le développeur Kenny Sun doit continuer de faire du BALL x PIT !

Le jeu va profiter de trois – oui, TROIS – nouveaux contenus pour 2026. Chaque mise à jour offrira : 

  • De nouvelles béboules
  • De nouvelles évolutions
  • De nouveaux bâtiments
  • De nouveaux personnages
  • De nouveaux trucs en tout genre 

En janvier, levez votre petit doigt avec la mise à jour Regal.

En avril, faufilez-vous dans la pénombre avec la mise à jour Shadow.

En juillet, opérez un retour aux sources rafraîchissant avec la mise à jour Naturalist

Vous pensiez fébrilement vous en être enfin sortis ? N’espérez pas pouvoir passer à autre chose de sitôt : tout un tas de nouvelles idées farfelues vont venir aiguiser votre appétit de boulettes. 

