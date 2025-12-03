Combattez à travers différentes lignes temporelles lors de la saison 12 des champs de bataille : la taverne du temps

La saison 12 des champs de bataille est disponible et imprègne la taverne de la magie du Vol draconique de bronze pour une expérience de jeu hors du commun. Mais la mise à jour 34.2 de Hearthstone ne se limite pas à une nouvelle saison de champs de bataille : elle comprend également des mises à jour de l’Arène, des corrections de bugs, des améliorations, de nouvelles fonctionnalités et des évènements, notamment pour célébrer l’arrivée des logis dans World of Warcraft.
CETTE MISE À JOUR COMPREND :
- Un nouveau système pour les champs de bataille, la taverne chronodistordue. Afin de préserver les voies temporelles, Nozdormu a ouvert les portes de la taverne chronodistordue afin que vous puissiez aider au combat avec des cartes infusées de magie du temps. La taverne chronodistordue apparaît deux fois par partie et propose chaque fois une sélection de cinq cartes spéciales.
- De nouveaux héros pour les champs de bataille, Murozond et Chromie. Murozond est déchaîné. Il refuse de se plier aux règles et vous permet de vous faufiler dans la taverne chronodistordue pour une visite supplémentaire au tour 8. Chromie, manipulatrice du temps, quant à elle, peut utiliser ses pouvoirs de chronomancie pour actualiser votre taverne avec une sélection de sorts.
- Une actualisation du parcours de récompenses. Le parcours de la saison 12 des champs de bataille proposera des éléments ornementaux sur le thème de Par-delà les voies temporelles. Procurez-vous le ticket saisonnier et débloquez sans attendre 2 options de héros ou d’héroïnes supplémentaires au début de chaque partie. La progression permet d’obtenir la frappe légendaire Fil du temps, 13 modèles héroïques supplémentaires, un nouveau barman et plus encore ! Optez pour le ticket saisonnier + pour obtenir toutes les récompenses du ticket saisonnier et une réinitialisation de personnage par partie.
- L’évènement Bienvenue dans le quartier ! Du 3 au 10 décembre, Hearthstone invite à participer à un évènement spécial célébrant l’arrivée du système de logis dans World of Warcraft. Accomplissez les quêtes de l’évènement pour obtenir des récompenses, notamment 2 cartes (normale et dorée) Bienvenue chez vous ! De plus, vous pourrez débloquer le dos de carte Foyer véritable après avoir obtenu le haut fait « Bienvenue chez vous » dans Midnight en construisant votre premier logis.