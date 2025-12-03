Combattez à travers différentes lignes temporelles lors de la saison 12 des champs de bataille : la taverne du temps

La saison 12 des champs de bataille est disponible et imprègne la taverne de la magie du Vol draconique de bronze pour une expérience de jeu hors du commun. Mais la mise à jour 34.2 de Hearthstone ne se limite pas à une nouvelle saison de champs de bataille : elle comprend également des mises à jour de l’Arène, des corrections de bugs, des améliorations, de nouvelles fonctionnalités et des évènements, notamment pour célébrer l’arrivée des logis dans World of Warcraft.

CETTE MISE À JOUR COMPREND :