Le nouveau Lucid Gravity : Redéfinir le SUV électrique

Lucid Group, Inc. (NASDAQ: LCID), largement reconnu pour avoir relevé la barre des véhicules électriques de luxe avec la Lucid Air, lauréat du World Luxury Car Award 2023, redéfinit une fois de plus l’excellence en dévoilant le nouveau SUV électrique de luxe révolutionnaire Lucid Gravity. Lucid s’est appuyé sur les innovations de sa berline Lucid Air pour créer un SUV électrique de luxe sans compromis. Galaxy, le SUV tant attendu de Lucid, est un véhicule haute performance capable d’accueillir jusqu’à sept adultes et leurs effets personnels, avec une autonomie projetée de plus de 705 kilomètres1. Le SUV Lucid Gravity sera dévoilé au public aujourd’hui lors du Salon de l’automobile de Los Angeles, en vue d’un lancement prévu fin 2024.

« Le SUV Gravity représente un grand bond en avant pour la technologie et la conception de pointe de Lucid. Il offre aux clients une combinaison sans précédent d’espace et de maniabilité, de luxe et de polyvalence, le tout parfaitement intégré dans un véhicule remarquable, avec l’expérience de conduite et l’autonomie caractéristiques de Lucid, a déclaré Peter Rawlinson, PDG et directeur de la technologie chez Lucid. Grâce à la technologie innovante de groupe motopropulseur de VE brevetée de Lucid et notre approche holistique de l’ingénierie des véhicules, la berline Air avait déjà redéfinit ce que l’on pensait possible d’une berline sport de luxe. En concevant Gravity, nous avons fait avancer ces innovations et appliqué notre technologie de prochaine génération avec encore plus d’efficacité. Le résultat est un SUV électrique capable d’atteindre plus de 705 kilomètres d’autonomie1, avec un bloc-batterie presque deux fois plus petit que celui de certains de nos concurrents grands consommateurs d’énergie. »

Conception du Gravity : Équilibre entre forme et fonction

« Chez Lucid, nous sommes convaincus qu’il faut repousser les limites du design. Cette croyance nous a poussés à maximiser l’espace, l’efficacité aérodynamique et l’utilité du véhicule, donnant lieu à un SUV électrique doté d’une combinaison inédite d’attributs, a affirmé Derek Jenkins, vice-président principal de la conception et de la marque chez Lucid. Gravity est conçu pour être polyvalent et s’adapter à différents scénarios, que ce soit les voyages de camping en famille qui exigent de transporter un grand nombre de bagages ou les longs trajets couvrant des centaines de kilomètres entre chaque arrêt. En s’efforçant de créer un SUV qui allie harmonieusement forme et fonction, notre équipe a conçu un véhicule extrêmement élégant et polyvalent, avec une expérience de conduite de luxe supérieure. »

L’engagement de Lucid envers l’excellence en matière de conception, ainsi que l’intérieur spacieux et la polyvalence du véhicule, distinguent Gravity de la concurrence. La conception extérieure de Gravity témoigne de sa fusion entre l’esthétique et l’utilité. De plus, grâce à l’accent qu’il met sur l’efficacité, Gravity a un coefficient de traînée cible inférieur à 0,243, un profil aérodynamique inégalé par les autres SUV à trois rangées. Avec une présence imposante soutenue par un grand coffre avant, un profil élégant, un habitacle allongé, des épaules prononcées et un aileron arrière sportif, Gravity démontre sa capacité à répondre aux divers besoins du conducteur typique.

L’intérieur du Gravity impressionne lui aussi en proposant des espaces de stockage spacieux et flexibles. Outre les sièges spacieux de l’habitacle, les sièges des deuxième et troisième rangées se replient à plat pour révéler plus de 3 m3 d’espace de stockage utilisable, combinant habilement le confort et la capacité de chargement. Les sièges coulissants de la deuxième rangée sont dotés de tablettes intégrées, rehaussant l’expérience des passagers assis à l’arrière. Avec amplement d’espace pour les jambes jusqu’à la troisième rangée, la voiture peut transporter sept passagers en tout confort, ce qui en fait le véhicule idéal pour les aventures de tous types.

Gravity représente une évolution définitive de l’interface utilisateur de Lucid, appelée Clearview Cockpit. La voiture est dotée d’un écran OLED incurvé de 34 pouces, intuitif et ininterrompu, qui flotte au-dessus du nouveau volant bien en vue du conducteur. Le Pilot Panel de Lucid fait son grand retour dans Gravity. Une barre tactile d’accès rapide a été installée à côté d’une nouvelle console centrale en verre, laquelle s’ouvre avec élégance pour révéler un espace de stockage supplémentaire. Le SUV est muni du logiciel nouvelle génération de Lucid, qui télécharge des mises à jour par OTA pour apporter des améliorations en continu au véhicule.

Performance sport combinée à l’autonomie des voitures Lucid

Les performances exceptionnelles de Gravity sont alimentées par une toute nouvelle plateforme, entièrement conçue pour offrir une expérience de SUV de calibre sportif. Cette plateforme est intégrée harmonieusement à la nouvelle génération de la technologie de groupe motopropulseur ultracompact de Lucid, qui comprend les moteurs de VE les plus puissants en cours de production dans le monde et une version actualisée de son architecture électrique à 900 V. Gravity est non seulement un SUV de luxe; mais aussi un véhicule puissant capable d’atteindre 96 km/h en moins de 3,5 secondes. Il dispose en outre d’une capacité de charge utile de plus de 680 kg et d’une capacité de remorquage supplémentaire de 2 700 kg.4

En outre, la technologie Zero Gravity permet à la voiture d’exceller au-delà des routes pavées. Cette suspension pneumatique améliorée disponible en option s’adapte automatiquement aux différentes exigences du terrain, garantissant une conduite douce et confortable sur n’importe quelle surface. Grâce aux réglages manuels, les conducteurs peuvent élever leur Gravity afin d’optimiser sa capacité hors piste ou l’abaisser pour maximiser performance et autonomie.

« La philosophie de conception et d’ingénierie de Lucid a toujours eu pour priorité de faire plus avec moins. Gravity applique ce principe pour offrir aux clients plus de ce dont ils ont besoin, à savoir plus d’espace, plus d’utilité et plus d’autonomie. Dans le même temps, nous avons évité d’intégrer un nombre excessif d’éléments de batterie, d’accroître le coût de possession et d’alourdir inutilement le véhicule, a indiqué Eric Bach, vice-président principal des produits et ingénieur en chef de Lucid. Nous croyons qu’il faut repousser les limites du possible, et avec un bloc-batterie presque deux fois plus petit que celui-ci de certains concurrents, Gravity est un véhicule électrique écologique et polyvalent qui incarne l’esprit d’une supercar. »

Outre son efficacité, Gravity établit de nouvelles normes dans le segment des SUV grâce à son bloc-batterie plus petit, plus léger et plus durable, ainsi que son autonomie exceptionnelle qui devrait atteindre plus de 705 kilomètres1. Muni d’une version actualisée de la célèbre architecture de plus de 900 V de la société, ainsi que d’une capacité de recharge ultrarapide, Gravity possède un des systèmes de recharge de VE les plus rapides au monde. Les clients peuvent recharger jusqu’à 320 km d’autonomie en 15 minutes environ5, pour une expérience de conduite pratique et un temps d’arrêt minimal pendant les longs trajets. Lucid Gravity établit une nouvelle référence pour les SUV et montre que l’efficacité, le luxe et la haute performance peuvent coexister.

« Gravity permettra à nos clients d’aller plus loin avec moins de batteries, et donc en consommant moins d’énergie précieuse, a ajouté Peter Rawlinson. Sa batterie plus petite, plus légère et plus avancée sur le plan technologique permet une réduction du nombre de métaux et de minéraux précieux utilisés, une consommation plus faible d’énergie lors de la recharge, une réduction de la consommation d’électricité, une pression réduite sur le réseau et un véhicule plus léger et plus dynamique. Gravity illustre notre objectif de faire progresser la technologie, offrant un véritable exemple de la durabilité en action. »

L’expérience humaine de Gravity : Aller au-delà du luxe

Gravity offre une expérience exceptionnelle, conçue pour satisfaire le corps et l’esprit. Des matériaux méticuleusement choisis à la finition exceptionnelle, en passant par les accents soigneusement placés, chaque aspect de Gravity a été conçu de manière durable et écoresponsable. En outre, l’expérience humaine holistique satisfait les principaux sens du client, tout en privilégiant son bien-être. Grâce aux nouvelles fonctionnalités de bien-être interactives telles que Lucid Sanctuary et Lucid Spaces, chaque expérience de Gravity gagne une tout autre dimension. Lucid Sanctuary offre un ensemble révolutionnaire d’expériences soigneusement conçues pour apporter de la tranquillité au volant, que ce soit sur la roule ou à une station de recharge. Lucid Spaces transforme la cabine en une oasis de sérénité d’une seule touche sur l’écran, plongeant le conducteur dans l’atmosphère apaisante de lieux tels que le lac Tahoe ou Joshua Tree. De plus, Lucid s’est associé à des experts de Meditopia pour offrir une expérience de méditation guidée, créant un espace personnel dédié à la pleine conscience à l’intérieur même du véhicule.

Prix et disponibilité

Pour offrir la technologie la plus avancée et les meilleures expériences de véhicule électrique au plus grand public, Gravity sera en vente à un prix commençant à moins de 80 000 $2, un prix compétitif dans la catégorie des SUV haut de gamme grand format. La production devrait commencer à la fin de 2024. Les personnes souhaitant manifester leur intérêt pour le Lucid Gravity sont invitées à se rendre à l’adresse www.lucidmotors.com/gravity.