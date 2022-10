Partager Facebook

Franck, ferrailleur, et Meriem ont cinq enfants, un sixième en route, et de sérieux problèmes d’argent. Julien et Anna sont avocats et n’arrivent pas à avoir d’enfant. C’est l’histoire d’un impensable arrangement.

Multiprimé au Festival d’Angoulême, ce premier long-métrage de Léopold Legrand, nous plonge au cœur du thème de l’adoption clandestine. Porté par un quatuor d’acteurs épatants, ce drame qui se déroule sur fond de luttes des classes, porte un regard intelligent et sensible sur le désir de maternité, la solitude du manque, l’abandon et les conflits internes qui en découlent. Tendu et rythmé comme un polar, le film nous donne également à voir la folie qui gagne peu à peu Anna, obsédée par son désir d’enfant et en plein déni de la réalité. Une réussite !

Le sixième enfant

Un film de Léopold Legrand

Avec Sara Giraudeau, Benjamin Lavernhe, Judith Chemla

Distributeur : JMH Distributions

Durée : 92 minutes

Age légal : 14 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 28 octobre 2022