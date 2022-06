Le pack de contenu Kubota est disponible pour Farming Simulator 22

Partager Facebook

Cette marque fait sa première apparition dans la franchise et propose aux joueurs de nouvelles machines, dont 11 véhicules et des outils. Le pack est inclus dans le Season Pass « Year 1 », mais est également disponible à l’achat séparément.

De nombreux véhicules, dont le plus grand tracteur de la marque Kubota

Kubota est une célèbre multinationale originaire d’Osaka, au Japon, qui exerce dans l’industrie agricole depuis plus de 130 ans en proposant divers véhicules utiles aux différentes tâches quotidiennes, allant du labourage des sols, en passant par le transport des biens produits. La sélection de machines présentes dans Farming Simulator 22 comprend notamment des tracteurs dont le Kubota M8, le plus grand tracteur de la marque, ainsi que les séries M5, M6 et M7.

De plus, une chargeuse sur pneus, une chargeuse compacte, deux véhicules utilitaires avec de l’espace pour ses amis dans le mode multijoueur et d’autres machines, outils et vêtements de la marque Kubota sont également présents.

Liste des véhicules et outils :