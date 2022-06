EVE Online repense l’expérience de ses nouveaux joueurs

Partager Facebook

CCP Games lance le AIR Career Program, la version repensée de l’expérience EVE Online à destination des nouveaux joueurs et des nouvelles joueuses qui souhaitent s’initier au MMO galactique légendaire de CCP. Le programme entend initier les débutants aux rudiments des quatre chemins de carrière du jeu afin de leur permettre de rapidement subvenir à leurs besoins dans New Eden. CCP a également déployé diverses mises à jour pour les missions Career Agent tout en offrant des améliorations graphiques et sonores substantielles à son MMO qui va bientôt entrer dans sa troisième décennie.

Avec le AIR Career Program, les pilotes débutants seront initiés aux tenants et aboutissants des carrières principales d’EVE : entre Explorateur, Industriel, Enforcer ou encore Soldier of Fortune, les pilotes pourront déterminer le style qui leur convient le mieux. Le programme aide les débutants à maîtriser les bases du jeu en leur offrant une liste d’activités qui correspondent à leur niveau d’expérience, suit leur progression et les récompense en fonction de leurs réussites. Des panneaux d’informations agrémentés de vidéos explicatives, des marqueurs d’interface utilisateur et des guides de navigation sont également disponibles pour aider les aspirants Capsuliers à atteindre leur but.

La première phase de mise à jour pour les missions de carrière commence aujourd’hui avec l’amélioration visuelle de l’ensemble des donjons et environnements. Les joueurs qui souhaitent embrasser la carrière d’Enforcer bénéficient également d’une élégante fenêtre de conversation, de conseils utiles et des éléments clés de chaque mission afin de les aider à bien intégrer les ficelles du métier. Les mises à jour pour les missions de l’Explorateur, l’Industriel et le Soldier of Fortune seront disponibles à une date ultérieure.

« Le AIR Career Program offre aux nouveaux joueurs une grande richesse d’informations, mais également des objectifs concrets pour les aider à mieux comprendre le rôle joué par chaque carrière disponible dans l’économie d’EVE Online, qui reste sous le contrôle des joueurs. » déclare Bergur Finnbogason, Creative Director d’EVE Online. « Il est essentiel pour les pilotes de connaître les carrières possibles au début de leur épopée intergalactique afin de leur permettre de développer un projet solide et concret pour subvenir à leurs besoins à New Eden. »

La prochaine série d’améliorations des graphismes et de l’interface utilisateur est disponible dès maintenant dans EVE Online dans le cadre de l’initiative EVE Evolved de CCP. Profitez de graphismes époustouflants et d’une fidélité sonore incroyable aux quatre coins de New Eden grâce aux textures améliorées, aux nébuleuses en haute résolution et au moteur sonore des vaisseaux rééquilibré. Les joueurs peuvent également activer le mode compact de la fonctionnalité Photon UI, qui réduit les fenêtres sélectionnées et permet d’afficher davantage d’informations à l’écran pour le D-Scan, le Chat, la Fenêtre de Flotte, People & Places et plus encore.