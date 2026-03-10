Le PC gamer pourrait devenir un produit de luxe

Partager Facebook

Entre pénurie de RAM et hausse des GPU, le gaming sur PC devient de plus en plus coûteux.

Le marché du PC gaming pourrait entrer dans une phase de profonde transformation. Entre la flambée du prix de la mémoire vive et l’augmentation continue du coût des cartes graphiques, l’écosystème du jeu sur ordinateur se retrouve confronté à une pression économique inédite. Cette situation alimente une inquiétude grandissante parmi les joueurs et les assembleurs de configurations.

Alors que certains acteurs de l’industrie technologique cherchent à démocratiser leurs machines — à l’image de Apple et de ses ordinateurs portables plus accessibles — le segment du PC gamer semble suivre une trajectoire inverse. L’accès à une configuration capable de faire tourner les jeux les plus récents pourrait bientôt nécessiter un budget nettement plus conséquent.

Une flambée du prix des composants qui bouleverse l’industrie

Selon les analyses publiées par Gartner, l’augmentation spectaculaire du prix de la DRAM et de la mémoire flash NAND pourrait provoquer un ralentissement sensible des ventes mondiales de PC et de smartphones à partir de 2026.

Pour les passionnés de gaming, les conséquences sont déjà perceptibles. Les cartes graphiques d’entrée de gamme — autrefois considérées comme une porte d’entrée accessible dans l’univers du jeu PC — sont désormais commercialisées avec des quantités de VRAM plus modestes, tout en affichant des tarifs toujours plus élevés.

Dans ce contexte, assembler un ordinateur capable de faire tourner les derniers jeux AAA en 4K devient progressivement plus complexe et coûteux. Certaines projections évoquent même un scénario dans lequel le prix moyen d’un PC gamer performant pourrait dépasser 2 000 dollars dans un avenir proche.

L’ombre de l’intelligence artificielle sur le marché du hardware

Un autre facteur contribue à cette tension : la montée en puissance du secteur de l’intelligence artificielle. Les centres de données et les infrastructures dédiées à l’IA consomment une part croissante des ressources en semi-conducteurs.

Le dirigeant de NVIDIA, Jensen Huang, a d’ailleurs reconnu que la pénurie actuelle constituait « une situation très favorable pour l’entreprise ». Derrière cette déclaration se dessine une réalité industrielle : les fabricants privilégient désormais les marchés les plus lucratifs, notamment ceux liés à l’IA et au calcul haute performance.

Certaines décisions stratégiques illustrent cette évolution, comme le retrait progressif de Micron Technology du segment de la mémoire destinée au grand public.

Consoles et cloud gaming : les alternatives émergentes

Face à la hausse des coûts du matériel informatique, les joueurs pourraient être amenés à envisager d’autres solutions pour continuer à profiter des dernières productions vidéoludiques.

Deux pistes se dessinent notamment :

se tourner vers les prochaines consoles, telles que la future PlayStation 6 ou le projet de nouvelle console Xbox connu sous le nom de Project Helix ;

ou le projet de nouvelle console Xbox connu sous le nom de ; adopter les services de cloud gaming, à l’image de NVIDIA GeForce Now.

Ces solutions permettent d’accéder à des jeux exigeants sans investir dans une configuration matérielle coûteuse.

Le futur incertain du PC gaming DIY

Pendant longtemps, assembler soi-même son ordinateur a constitué un véritable rite de passage pour les passionnés de technologie. Cette pratique, emblématique de la culture PC, reposait sur un équilibre entre liberté, personnalisation et coût relativement maîtrisé.

Cependant, si les tendances actuelles se confirment, ce modèle pourrait évoluer. Une configuration gaming performante pourrait bientôt devenir un investissement réservé aux utilisateurs les plus fortunés.

Le PC gamer ne disparaîtra pas pour autant. Mais il pourrait progressivement se transformer en produit haut de gamme, tandis que le grand public se tournerait davantage vers les consoles ou le cloud gaming.

Une mutation silencieuse qui pourrait redessiner durablement le paysage du jeu vidéo.