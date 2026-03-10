Play Store : Google réduit ses commissions pour les développeurs

Les développeurs Android bénéficieront désormais de commissions réduites et d’une plus grande liberté de paiement.

Le modèle économique des boutiques d’applications mobiles connaît une transformation majeure. Google vient en effet d’annoncer une évolution importante de la politique commerciale de son Google Play Store. Le groupe américain met fin au prélèvement standard de 30 % sur les transactions effectuées via sa plateforme et ouvre davantage l’écosystème Android aux magasins d’applications concurrents.

Cette décision marque un tournant stratégique pour l’entreprise, longtemps critiquée par les développeurs et les régulateurs pour les conditions financières imposées sur sa boutique numérique.

Un nouveau cadre pour les développeurs Android

Cette réforme intervient quelques mois après l’accord conclu avec Epic Games en novembre 2025. Sans attendre l’approbation judiciaire définitive de cet accord, Google a décidé de dévoiler une refonte significative de son système de commissions.

Jusqu’à présent, les développeurs devaient reverser jusqu’à 30 % des revenus générés par les achats intégrés dans leurs applications. Désormais, cette part est revue à la baisse.

Dans la nouvelle structure tarifaire :

la commission standard descend à 20 % ;

; certains développeurs peuvent bénéficier d’un taux réduit à 15 %, notamment via les programmes App Experience Program et Google Play Games Level Up.

Des moyens de paiement alternatifs autorisés

Au-delà de la réduction des commissions, Google introduit une mesure particulièrement attendue : les développeurs peuvent désormais proposer des systèmes de paiement alternatifs.

Concrètement, les éditeurs d’applications pourront :

intégrer leur propre solution de paiement directement dans l’application ;

rediriger les utilisateurs vers leur site web pour finaliser les transactions.

Dans certaines régions — notamment au Royaume-Uni, aux États-Unis et dans l’Espace économique européen — une tarification spécifique s’applique, avec une commission réduite à environ 5 % pour les services proposés par Google.

Cette évolution offre une marge de manœuvre beaucoup plus importante aux développeurs qui souhaitent gérer eux-mêmes leurs transactions.

Une stratégie plus ouverte que celle d’Apple

La démarche adoptée par Google contraste avec celle de Apple et de son App Store. Sur iOS, les développeurs disposent certes d’options pour rediriger les utilisateurs vers des paiements externes, mais ces possibilités restent fortement encadrées.

L’ouverture d’Android aux boutiques alternatives et aux paiements externes pourrait donc renforcer la concurrence entre les différentes plateformes mobiles.

Le retour de Fortnite sur Android

L’un des premiers effets visibles de cette nouvelle politique concerne le jeu Fortnite. Le titre phare édité par Epic Games avait quitté le Play Store américain en 2020 à la suite d’un conflit juridique avec Google.

Son retour est désormais acté. Selon Tim Sweeney, PDG d’Epic Games, Fortnite sera prochainement disponible à nouveau dans la boutique officielle Android à l’échelle mondiale.

Un tournant pour l’économie des applications mobiles

Cette réforme pourrait redessiner l’équilibre économique de l’écosystème mobile. Plusieurs évolutions majeures se dessinent :

réduction significative des commissions prélevées par Google ;

; introduction de systèmes de paiement alternatifs sur Android ;

; renforcement de la concurrence avec l’App Store d’Apple.

Pour les développeurs, cette nouvelle politique représente une opportunité de récupérer une part plus importante de leurs revenus. Pour Google, elle constitue également un moyen de répondre aux critiques croissantes concernant la domination des grandes plateformes sur l’économie des applications.

Reste désormais à observer comment cette nouvelle dynamique influencera l’ensemble du marché mobile dans les années à venir.