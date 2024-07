Premier trailer de gameplay du jeu Harry Potter: Champions de Quidditch

Partager Facebook

Premier aperçu du gameplay officiel de Harry Potter: Champions de Quidditch, offrant aux fans un premier aperçu du jeu basé sur ce sport magique iconique et au rythme effréné. La vidéo présente le mode carrière solo et le mode compétitif en ligne, ainsi qu’un aperçu de l’éditeur de personnage et de quelques-uns des personnages jouables emblématiques, comme Ron Weasley et Drago Malefoy. Elle donne également un aperçu du stade de la Coupe du Monde de Quidditch, ainsi que de certaines arènes légendaires situées dans des lieux emblématiques du monde des sorciers.

Dès aujourd’hui, les fans peuvent précommander les éditions digitales de Harry Potter: Champions de Quidditch sur Xbox Series X|S, Xbox One, et PC (Steam et Epic Games Store). L’Édition Numérique Standard est au prix de vente conseillé de 29,99€ et les Éditions Numérique et Physique Deluxe de 39,99€ (prix de vente conseillé). Aucune microtransaction n’est prévue dans le jeu pour le moment. Les joueurs qui précommandent le jeu recevront le skin de balai Éclair de feu Suprême.

​​

​L’Édition Deluxe contient le jeu de base, les packs des Maisons Serpentard, Poufsouffle, Serdaigle, Gryffondor, et 2 000 pièces d’or à dépenser dans le jeu. (L’or ne se gagne qu’en progressant dans le jeu.)



​Le pack de la Maison Serpentard contient : ​

Skin de balai Chasse-orage Ouragan (Serpentard) ​

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serpentard) ​

Emblème de blason de la maison Serpentard

​

Le pack de la Maison Poufsouffle contient : ​

Skin de balai Chasse-orage Tempête de sable (Poufsouffle) ​

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Poufsouffle) ​

Emblème de blason de la maison Poufsouffle ​ ​

​

Le pack de la Maison Serdaigle contient : ​

Skin de balai Chasse-orage Cyclone (Serdaigle) ​

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Serdaigle) ​

Emblème de blason de la maison Serdaigle ​ ​

​

Le pack de la Maison Gryffondor contient : ​

Skin de balai Chasse-orage Tempête de feu (Gryffondor) ​

Uniforme scolaire de voyage de Poudlard (Gryffondor) ​

Emblème de blason de la maison Gryffondor ​

Harry Potter: Champions de Quidditch sortira sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, et PC (Steam et Epic Games Store) le 3 septembre 2024 en éditions numériques Standard et Deluxe. L’édition physique Deluxe sera disponible sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X et Xbox One le 8 novembre 2024. L’édition pour la console Nintendo Switch sortira en fin d’année 2024. Les joueurs peuvent vérifier auprès de leurs revendeurs la disponibilité des pré-commandes pour les éditions Deluxe physiques.

​​

​De plus, l’édition Standard de Harry Potter: Champions de Quidditch sera disponible gratuitement pour les abonnés PlayStation Plus du 3 au 30 septembre 2024. Le skin de balai Éclair de feu Suprême sera aussi disponible en tant que pack téléchargeable, disponible au cours de cette période pour les abonnés PlayStation Plus. Les abonnés PlayStation Plus qui téléchargent le jeu à cette période auront accès au jeu tant qu’ils resteront abonnés.