Le second DLC de Saints Row est disponible

Deep Silver et Volition annoncent que le second DLC de Saints Row est désormais disponible. Il fait suite à une importante mise à jour gratuite qui a transformé le quartier de Boot Hill et ajoute une application frauduleuse très demandée, pour toujours plus de chaos.

Doc Ketchum’s Murder Circus est le second des trois DLC qui enrichira Saints Row cet été. Il introduit un nouveau mode solo avec un gameplay de type horde, via le jeu télévisé clandestin et compétitif mis au point par le Doc Ketchum. Ce DLC comprend 4 nouveaux personnages jouables, chacun doté de capacités uniques. Doc Ketchum’s Murder Circus est désormais disponible à l’achat et est inclus dans le pass d’extension de Saints Row.

New Birmingham Island est la version effrayante du quartier Boot Hill. Cette zone réaménagée est disponible pour tous les joueurs et est accompagnée d’une mise à jour gratuite incluant une nouvelle application frauduleuse, des améliorations et des correctifs.

Mises à jour Saints Row :

Le DLC « Doc Ketchum’s Murder Circus » est disponible pour les détenteurs du Pass d’extension et est également disponible à l’achat séparément

La mise à jour gratuite de Boot Hill lancée en juin est disponible pour tous les joueurs et inclut : Une refonte visuelle du quartier de Boot Hill avec de nouvelles choses à découvrir La nouvelle application frauduleuse De nouveaux objets et cosmétiques Des améliorations concernant les missions, les entreprises criminelles, les activités annexes, les compétences et plus encore



Suivant les deux DLC « The Heist and the Hazardous » ainsi que « Doc Ketchum’s Murder Circus », le troisième et dernier DLC (qui sera aussi le plus fourni) « A Song of Dust and Ice » sortira en août.

Tous les packs d’extensions seront également disponibles séparément.

Saints Row est disponible sur Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation® 4, PlayStation® 5 et sur l’Epic Games Store sur PC.