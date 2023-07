Razer présente sa collection de périphériques PUBG

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Véritable synergie entre la créativité de KRAFTON et l’attention apportée par Razer quant à la qualité de ses équipements, chaque périphérique a méticuleusement été conçu pour améliorer l’immersion dans le jeu PUBG : BATTLEGROUNDS. Cette collection comprend certains des périphériques préférés des fans de la marque, tels que la souris sans fil eSports Razer Viper V2 Pro , le clavier optique Razer Huntsman V2 et le casque sans fil multiplateforme Razer Barracuda X . Les périphériques ont tous profité d’un relooking unique et se parent des couleurs et autres signes distinctifs emblématiques du battle royale. La collection comprend :

Razer Viper V2 Pro – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition : grâce à la vitesse et la redoutable précision de la Razer Viper V2 Pro, les joueurs vont pouvoir affirmer leur domination en jeu. La souris est accompagnée de l’objet virtuel exclusif « Chapeau Razer », pour imposer votre style sur le champ de bataille.

grâce à la vitesse et la redoutable précision de la Razer Viper V2 Pro, les joueurs vont pouvoir affirmer leur domination en jeu. La souris est accompagnée de l’objet virtuel exclusif « Chapeau Razer », pour imposer votre style sur le champ de bataille. Razer Huntsman V2 – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition : doté de switches optiques délivrant une réactivité exemplaire, le Razer Hunstman V2 peut faire la différence en jeu. Le clavier inclut l’objet virtuel exclusif « Veste Razer » pour voler la vedette aux autres joueurs !

doté de switches optiques délivrant une réactivité exemplaire, le Razer Hunstman V2 peut faire la différence en jeu. Le clavier inclut l’objet virtuel exclusif « Veste Razer » pour voler la vedette aux autres joueurs ! Razer Barracuda X – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition : garder une longueur d’avance sur ses adversaires et survivre dans la Zone Bleue n’aura jamais été aussi facile grâce à la polyvalence et la légèreté du Razer Barracuda X. Le casque comprend l’objet virtuel exclusif « Pantalon et chaussures Razer » pour se démarquer pendant les assauts !

En prime, chaque produit de la collection est accompagné d’un contenu exclusif en jeu, spécialement conçu pour les fans de PUBG: BATTLEGROUNDS. Grâce à un code d’activation, directement disponible dans la boîte, les joueurs pourront obtenir des objets virtuels exclusifs pour PUBG : BATTLEGROUNDS. Ces cosmétiques permettront aux joueurs de briller sur le champ de bataille en se parant d’un ensemble Razer complet, incluant un chapeau, une veste, un pantalon et des chaussures.

Cette collection de périphériques sur le thème de PUBG: BATTLEGROUNDS souligne la volonté des deux marques de concevoir des produits de haute qualité, au design attrayant, tout en améliorant l’immersion en jeu et l’esthétique du setup !

Pour plus d’informations sur PUBG: BATTLEGROUNDS, rendez-vous sur le site officiel .

Pour plus d’informations sur la collection Razer x PUBG: BATTLEGROUNDS, rendez-vous sur Razer.com .

PRIX & DISPONIBILITÉ

Razer Viper V2 Pro – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition : $169.99 USD / 219.99 € MSRP

Razer Huntsman V2 – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition : $229.99 USD / 289.99 € MSRP

Razer Barracuda X – PUBG: BATTLEGROUNDS Edition : $129.99 USD/ 169.99 € MSRP