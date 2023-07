Présentation de la nouvelle faction de Total War: PHARAOH

Partager Facebook

Le règne du pharaon Mérenptah touche à sa fin. L’âge du bronze est sur le point de s’effondrer, et le peuple égyptien se cherche un nouveau guide pour en affronter les nombreuses calamités. Opterez-vous pour un chef à la main de fer, un diplomate partisan de l’union pacifique ou un dirigeant rusé qui frappera de manière imprévisible ?

Montez sur le trône avec quatre leaders historiques uniques

Les dignes prétendants au trône d’Égypte sont nombreux, et chacun de ces généraux offre une expérience de gameplay et un style de jeu uniques pour conquérir le territoire, du désert du Sahara aux rives du Nil :

Séthi ne parle qu’une seule langue, celle de la guerre. Il est l’héritier légitime du trône d’Égypte et son style de jeu est presque exclusivement tourné vers l’expansion agressive. Il entend submerger l’ennemi en envoyant ses troupes, nombreuses mais peu qualifiées, avant que son exceptionnelle infanterie — légère et moyenne — ne porte le coup décisif.



Taousert est la femme de Séthi, mais elle nourrit ses propres ambitions impériales. Génie méthodique, elle élabore des plans économiques complexes pour développer son empire et vaincre ses ennemis. À l'aide de son vaste réseau de ressources, elle construit de puissantes armées de chars pour écraser l'adversité.



Amenmes est le vice-roi de Koush. Il sait que le véritable pouvoir de l'humanité ne passe pas par la loyauté, mais par l'argent. Grâce à ses ressources inépuisables, il peut soit acheter la force, soit la troquer lors des sommets diplomatiques. Ses puissants archers kouchites font pleuvoir les flèches sur l'ennemi jusqu'à masquer le soleil.



Ramsès espère reproduire les exploits de son homonyme, le grand Ramsès II. Jeune et ambitieux, il dispose d'une petite armée composée de soldats d'élite offrant un équilibre remarquable.



Domptez la puissance de la machine de guerre égyptienne

Les Égyptiens sont les rois du désert. Ils priorisent les frappes chirurgicales, pour atteindre leurs ennemis rapidement et répandre la confusion dans leurs rangs. Leur force provient de leur vitesse et de leur mobilité, spécifiquement dans les vastes océans de sable qui occupent le domaine égyptien. En conséquence, ils privilégient les forces légèrement blindées, déployant parfois des armures moyennes pour contrer l’ennemi. L’infanterie rapide et les chars légers constituent l’essentiel de leur armée.



Précommandez dès maintenant

En précommandant le jeu maintenant, les joueurs et joueuses profitent d’un véritable trésor digne des plus grands pharaons : profitez de bonus tels qu’un week-end d’Accès Anticipé, ou encore les packs de cosmétiques Avatar of the Gods et Shardana.