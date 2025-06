Le shooter compétitif LAST FLAG explose tout au Summer Game Fest 2025

Partager Facebook

Night Street Games est un nouveau studio, fondé entre autres par les musiciens de renoms, Dan et Mac Reynolds, connus mondialement comme membres du groupe pop Imagine Dragons. Le jeu est prévu pour une sortie en 2026 sur PC (Steam et Epic Games Store), avec des versions consoles actuellement en développement.

THE LAST FLAG invite dès à présent les joueurs à rejoindre sa bêta sur LastFlag.com.

eux équipes. Deux drapeaux. Une chance d’entrer dans la légende.

Imaginez un peu : ambiance seventies à fond, boule à facettes, du disco en boucle pour se mettre dans l’ambiance, une piste de danse qui brille et le brouhaha du public en délire. Le décor est planté. Last Flag est un shooter nerveux en 5vs5 qui oppose deux teams dans une arène rétro en plein air. L’objectif : planquer et voler le drapeau de l’adversaire, en prenant possession des points de contrôle.

Les parties, intenses et dynamiques, durent moins de 20 minutes et sont ponctuées de retournements de situation spectaculaires, d’actions décisives et de victoires arrachées de justesse… tout orchestré par le charismatique et énigmatique maître de cérémonie : Victor Fex.