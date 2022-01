Windjammers 2 est disponible sur consoles, PC et Game Pass

Partager Facebook

L’éditeur et développeur Dotemu (Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, Metal Slug Tactics, Streets of Rage 4) est ravi d’annoncer la sortie du très attendu Windjammers 2 sur PC via Steam, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch, Xbox Game Pass, PC Game Pass ainsi que PlayStation 5 et Xbox Series X|S par le biais de la rétrocompatibilité. Les lanceurs de galettes abonnés au service PlayStation Plus bénéficient d’une remise de 10% sur le prix du jeu, jusqu’au 26 janvier à minuit.

En hommage à l’esthétique radicale directement infusée des années 90 de Windjammers 2 et à ses animations entièrement dessinées à la main, Dotemu a publié une bande-annonce de lancement animée qui met à l’honneur les 10 superstars du frisbee en pleine action. Voici les athlètes charismatiques qui vont conquérir le monde :

Windjammers 2, c’est :

L’esprit d’un grand classique : une suite fidèle aux affrontements furieux et réactifs du Windjammers originel dont les fans sont amoureux depuis des décennies.

une suite fidèle aux affrontements furieux et réactifs du Windjammers originel dont les fans sont amoureux depuis des décennies. Un visuel flamboyant : les animations 2D d’une fluidité exemplaire transforment l’énergie et l’émotion des joutes intenses en un spectacle magnifique aussi agréable à jouer qu’à regarder.

les animations 2D d’une fluidité exemplaire transforment l’énergie et l’émotion des joutes intenses en un spectacle magnifique aussi agréable à jouer qu’à regarder. Nouveaux personnages, stages et mouvements : de nouveaux athlètes, des terrains de jeu inédits et un panel de pouvoirs variés offrent de nouvelles couches stratégiques à ce grand classique de l’action compétitive.

de nouveaux athlètes, des terrains de jeu inédits et un panel de pouvoirs variés offrent de nouvelles couches stratégiques à ce grand classique de l’action compétitive. Mode Arcade : partez à la conquête du monde contre d’IA et relevez de nombreux défis optionnels qui récompensent la polyvalence des joueurs capables d’adapter leur style de jeu à la volée.

partez à la conquête du monde contre d’IA et relevez de nombreux défis optionnels qui récompensent la polyvalence des joueurs capables d’adapter leur style de jeu à la volée. Une complexité accessible : faciles à comprendre et adaptées à tous les niveaux, les mécaniques de jeu offrent une réelle profondeur tactique pour les compétiteurs les plus acharnés.

faciles à comprendre et adaptées à tous les niveaux, les mécaniques de jeu offrent une réelle profondeur tactique pour les compétiteurs les plus acharnés. Multijoueur en local et en ligne : affrontez des joueurs du monde entier en mode classé ou en match rapide, ou accueillez vos rivaux à la maison pour un maximum de fun.

affrontez des joueurs du monde entier en mode classé ou en match rapide, ou accueillez vos rivaux à la maison pour un maximum de fun. Des Mini-jeux : détendez-vous après un match en lançant des disques à votre chien dans le mode Hot Dog Distance ou visez une flopée de cibles dans le tout nouveau mode Disc Attack.

Windjammers 2 est une suite directe du grand classique de l’arcade de 1994. Ses affrontements dynamiques en face-à-face offrent des mécaniques accessibles, subtiles et profondes parfaitement adaptées à la compétition contre les athlètes les plus redoutables de la planète comme à la pratique amateur entre amis, confortablement assis sur le canapé à la maison.

Les fans européens de frisbees peuvent également mettre la main sur une Édition Collector ainsi qu’une version physique du jeu sur PlayStation 4 et Nintendo Switch, grâce au travail de Pix’n’Love.