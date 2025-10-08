Le simulateur de navigation Seafarer : The Ship Sim est disponible en accès anticipé

Cette simulation navale très attendue invite les joueurs à façonner leur propre carrière de marin et à prendre la barre d’une grande variété de navires. Alliant réalisme technique et gameplay stimulant, Seafarer: The Ship Sim offre une expérience maritime immersive optimisée par l’Unreal Engine 5 et le NVIDIA WaveWorks 2.0, garantissant des graphismes époustouflants, une physique des vagues réaliste et des conditions météorologiques dynamiques.

Un départ en fanfare et de nombreuses possibilités à explorer

À partir d’aujourd’hui, les capitaines peuvent se plonger dans plus de 30 heures de jeu au sein des deux premières factions. Crescentport Logistics confie aux joueurs des missions de fret à l’aide de navires tels que le remorqueur Bernhard et le ferry de transport Herbert. La Tide Guard propose quant à elle des missions de patrouille et de sauvetage avec le bateau de police Rigid, le navire de police Density et les spécialistes de la lutte contre les incendies Archer et Lancer.

Les joueurs peuvent commencer par les différentes missions du premier acte de la campagne en mode Histoire, ou jouer à leur propre rythme en mode Partie rapide. Pour personnaliser leur aventure, l’éditeur de personnage leur permet de créer leur propre capitaine avant de prendre la mer.

Un voyage qui ne fait que commencer

Le lancement de l’accès anticipé n’est que le début de cette ambitieuse aventure. astragon Entertainment et astragon Development mettront tout en œuvre pour continuer à enrichir le jeu via des mises à jour gratuites qui ajouteront de nouveaux navires, de nouvelles missions et de nouvelles fonctionnalités. Certaines mises à jour sont déjà en cours de développement, tandis que d’autres découleront des retours de la communauté.

Dans le courant de l’année 2025, la mise à jour gratuite consacrée au vrac et au GNL ajoutera de vastes navires de transport tels que le Big Trip, le Bulk Willy et le Nordic Duchess, ainsi que de nouvelles opérations de fret. Au début de l’année prochaine, la mise à jour de sauvetage ajoutera Salvation et Grace, les nouveaux navires de Tide Guard, proposant ainsi des missions de sauvetage à haut risque aux joueurs

Principales fonctionnalités disponibles dès le lancement en accès anticipé :

Un vaste monde ouvert inspiré des paysages marins d’Europe du Nord

Plus de 30 heures de jeu avec six navires jouables et deux factions

Une campagne en mode Histoire et des missions en mode Partie rapide

Des fonctionnalités d’interaction avec le navire telles que la vérification des moteurs, le maniement des grues et des outils de lutte anti-incendie

Une simulation avancée des vagues et des conditions météorologiques grâce à l’Unreal Engine 5 et au NVIDIA WaveWorks 2.0

Un éditeur de personnage pour créer votre propre capitaine

Seafarer: The Ship Sim est maintenant disponible en accès anticipé au prix de 24,99 € sur PC via Steam et l’Epic Games Store.