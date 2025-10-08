MySims et MySims Kingdom arrivent sur Apple Arcade

Le monde de MySims et le chaos royal de MySims Kingdom arrivent sur Apple Arcade le 6 novembre. L’occasion idéale pour découvrir les aventures du roi Roland, du chef Gino et de DJ Sophie qui ont déjà séduit le cœur de nombreux fans.

Les joueurs pourront nouer des amitiés avec des personnages adorables et explorer des mondes remplis de quêtes amusantes, de trésors cachés et d’opportunités illimitées de construire, peindre et décorer à leur guise. De la passion infinie du chef Gino pour les pizzas aux demandes royales exubérantes du roi Roland, les deux titres reviennent dans une réédition rétro sur le service d’abonnement gaming d’Apple.

