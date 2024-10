Le Snapdragon 8 Elite débarque

Partager Facebook

Après des semaines de spéculations nourries quant à son existence, son appellation et ses performances, le nouveau bijou technologique de Qualcomm est enfin dévoilé. Baptisé Snapdragon 8 Elite, ce processeur de pointe, ou SoC (System on Chip), est le premier du géant américain à intégrer les célèbres cœurs Oryon, précédemment introduits avec le Snapdragon X Elite. Destiné à équiper les prochains smartphones haut de gamme, ce composant suscite déjà un engouement certain dans le monde de la téléphonie mobile. Voici les points clés à retenir.

Chaque année, Qualcomm profite de son événement phare, le Snapdragon Summit, pour présenter ses innovations de pointe. L’édition 2023 a été marquée par l’arrivée du Snapdragon 8 Gen 3 ainsi que du Snapdragon X Elite, premier processeur ARM dédié aux ordinateurs sous Windows. Ces derniers ont d’ailleurs fait forte impression par leur autonomie, bien que des progrès restent à faire en matière de performance et de stabilité.

Cette année, de nombreuses rumeurs laissaient entendre que Qualcomm travaillait sur un nouveau composant destiné aux smartphones. D’abord surnommé Snapdragon 8 Gen 4, il a finalement été baptisé Snapdragon 8 Elite, à mesure que les fuites se succédaient et que les tests de performance, révélant des résultats prometteurs, se multipliaient. C’est donc aujourd’hui que Qualcomm officialise ce nouveau SoC, véritable compromis entre le Snapdragon 8 Gen 3 et le Snapdragon X Elite.

Le Snapdragon 8 Elite repose sur une architecture classique de SoC pour smartphone, intégrant les composants habituels. Toutefois, il se distingue par la présence des fameux cœurs Oryon, déjà acclamés lors de leur lancement. Cependant, Qualcomm précise qu’il s’agit ici d’une seconde génération de cœurs, spécifiquement optimisée pour répondre aux exigences des smartphones. La puissance de ces cœurs a été accrue, mais la priorité a été donnée à la réduction de la consommation énergétique et à la stabilité des performances. Ainsi, le Snapdragon 8 Elite se montre particulièrement efficace en matière d’économie d’énergie, consommant 45 % de moins pour le CPU, 40 % de moins pour le GPU, et jusqu’à 47 % de moins pour le NPU, tout en maintenant des performances similaires à celles de son prédécesseur.

Gravé en 3 nanomètres, contre 4 nm pour la génération précédente, le Snapdragon 8 Elite est doté d’un processeur central comprenant huit cœurs, répartis en six cœurs ultra-performants et deux cœurs particulièrement puissants, capables d’atteindre une fréquence impressionnante de 4,32 GHz. Contrairement aux modèles précédents, Qualcomm a décidé de se passer des cœurs « économes » en énergie, justifiant ce choix par l’efficacité énergétique accrue des cœurs Oryon, qui se montrent suffisamment sobres pour les tâches courantes, rendant ainsi obsolètes les cœurs dits « Silver ».

Au-delà du CPU, le Snapdragon 8 Elite impressionne par son GPU, dont les performances sont améliorées de 40 %. Ce dernier est le premier du marché à être compatible avec Nanite, une technologie avancée du moteur graphique Unreal Engine, venant compléter le Ray Tracing déjà pris en charge. Le NPU, quant à lui, bénéficie de nouvelles optimisations, augmentant de 45 % ses capacités à traiter les modèles d’intelligence artificielle générative, un domaine en pleine expansion.

En matière de connectivité, Qualcomm n’a pas lésiné sur les innovations. Le modem 5G a été remplacé par le Snapdragon X80, tandis que le module WiFi FastConnect 7900 fait son apparition, compatible avec le WiFi 7, le Bluetooth 5.4, et, pour la première fois, l’UWB (Ultra-Wideband). Le coprocesseur d’image Hexagon, renforcé et désormais directement relié au NPU, permet de gérer simultanément trois caméras de 48 mégapixels, soit une amélioration de 35 % par rapport à l’année précédente. Une nouveauté notable est l’introduction d’une fonctionnalité de suppression d’objets en photo et vidéo, un véritable bond en avant pour les amateurs de retouches visuelles, désormais dotés d’une « gomme magique » pour les séquences vidéo.

Le Snapdragon 8 Elite marque donc une étape majeure dans l’évolution des SoC pour smartphones, et de nombreux constructeurs, tels qu’Asus, Honor, Oppo, OnePlus, Realme, Vivo, IQOO, Samsung et Xiaomi, sont d’ores et déjà engagés dans le développement de nouveaux appareils autour de cette plateforme. Les premiers modèles équipés devraient être dévoilés dans les semaines à venir, voire dans les prochains jours si l’on en croit certaines fuites. Parmi les appareils les plus attendus figurent notamment le OnePlus 13, le Xiaomi 15 Ultra, le Honor Magic 7 Pro et le très attendu Galaxy S25 Ultra de Samsung.

L’arrivée du Snapdragon 8 Elite ouvre ainsi une nouvelle ère pour les smartphones haut de gamme, promettant des performances optimisées et une gestion de l’énergie révolutionnaire, tout en repoussant les limites de l’intelligence artificielle embarquée.