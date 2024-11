Le sommet Gaia-X 2024 se termine avec de nouvelles étapes et une collaboration mondiale

Partager Facebook

Le 5e sommet Gaia-X, « Renforcer les espaces de données mondiaux, façonner l’infrastructure cloud de demain », s’est terminé avec succès au Finnkino Tennispalatsi, à Helsinki. Avec plus de

600 inscrits de plus de 40 pays , l’événement a mis en évidence les avancées significatives dans la mission de Gaia-X visant à établir un écosystème numérique sécurisé, fédéré et interopérable, établissant de nouvelles étapes pour la souveraineté numérique et la collaboration mondiale.

Le sommet s’est ouvert par un discours liminaire de Lulu Ranne , ministre finlandais des Transports et des Communications, et a été organisé en partenariat avec Gaia-X Hub Finland , l’ Institut nordique pour les solutions d’interopérabilité (NIIS) , le ministère finlandais des Transports et des Communications , l’ Agence finlandaise des transports et des communications Traficom , ainsi que Dawex et le Data Spaces Support Centre (DSSC) , renforçant l’engagement de Gaia-X à fournir des solutions efficaces aux défis numériques d’aujourd’hui.

Catherine Jestin, présidente du conseil d’administration de Gaia-X et vice-présidente exécutive d’Airbus en charge du numérique et de la gestion de l’information, a déclaré : « Ce sommet a souligné l’importance cruciale de la mondialisation, de la normalisation et des contributions open source comme fondement d’une économie des données florissante, tant en Europe qu’à l’échelle mondiale. L’économie est intrinsèquement mondiale, et les espaces de données que nous construisons doivent l’être aussi, en garantissant l’accessibilité et l’abordabilité pour les PME grâce aux principes de l’open source. L’interopérabilité, guidée par des normes communes, est essentielle pour créer un écosystème dans lequel les entreprises de toutes tailles peuvent collaborer et innover de manière transparente. En défendant ces principes, nous garantissons que l’économie des données devienne une réussite pour l’Europe, permettant même aux plus petites entreprises de prospérer dans ce monde interconnecté. »

Le Tech Theatre du Summit a notamment présenté les composants de la version Loire Release pour les chambres de compensation numériques Gaia-X , marquant une avancée significative dans l’évolution technologique de Gaia-X. Christoph Strnadl , le CTO de Gaia-X, a déclaré : « La session conjointe avec notre COO, Roland Fadrany , a été une excellente occasion de montrer comment le côté commercial de nos membres et le côté technique ont travaillé et continueront de travailler ensemble. En complément, le Tech Theatre a été un endroit incroyable et extrêmement fréquenté pour diffuser et discuter de sujets techniques à un niveau détaillé, par exemple, les architectures internes des composants de la version Loire pour nos chambres de compensation numériques Gaia-X (GXDCH) ». La version fournit des outils essentiels pour une conformité automatisée basée sur le document de conformité Gaia-X 24.06 , opérationnalisant les éléments clés du cadre de confiance Gaia-X pour améliorer l’interopérabilité et la confiance entre les écosystèmes.

Pour compléter le lancement de la version Loire, un nouveau cours Gaia-X Academy a été dévoilé, dotant les participants de connaissances techniques et d’outils pour mettre en œuvre efficacement les cadres de conformité et d’interopérabilité.

Dans le cadre du Théâtre économique, Hubert Tardieu , membre indépendant du conseil d’administration de Gaia-X, a conclu : « À mesure que le paysage du partage des données évolue, il est essentiel de donner la priorité à la durabilité économique des espaces de données pour assurer leur viabilité à long terme. Gaia-X souligne la nécessité d’écosystèmes de partage de données matures dans lesquels les orchestrateurs peuvent fonctionner de manière indépendante sans dépendre d’un financement public permanent. S’appuyant sur les idées contenues dans le document de position « Économie du partage des données » , un écosystème équilibré exige que les orchestrateurs apportent de la valeur tout en préservant la confiance et la neutralité, favorisant ainsi la collaboration des participants.

En introduisant des cadres de maturité , Gaia-X vise à aider les gouvernements et la Commission européenne à évaluer l’état de préparation des espaces de données à l’autosuffisance. Les considérations économiques, telles que décrites dans le document de position, soulignent que le succès des espaces de données réside dans la capacité à créer et à répartir équitablement de la valeur entre les participants, garantissant leur résilience et leur innovation continue au-delà des phases initiales de soutien public. Cet alignement de la maturité économique et opérationnelle est crucial pour favoriser des écosystèmes numériques robustes et durables.

Le professeur Boris Otto, de l’ISST Fraunhofer, a déclaré à propos du Partners Theater du Gaia-X Summit que « le Data Spaces Support Centre (DSSC) est ravi de s’associer au Gaia-X Summit, qui offre une excellente plate-forme pour présenter les étapes importantes du projet, notamment le DSSC Blueprint v.1.5 et la Toolbox. Ensemble, nous établissons des normes fondamentales pour des espaces de données fiables et interopérables à travers l’Europe et au-delà. »

De plus, de nouvelles chambres de compensation numériques Gaia-X ont également été annoncées. Proximus et Neusta Aerospace participeront désormais à la mise en œuvre et au renforcement de l’infrastructure de conformité. Ces ajouts marquent des étapes cruciales pour permettre un partage de données fiable, sécurisé et évolutif au sein et au-delà de l’Europe.

Gaia-X a réitéré son engagement envers la stratégie d’internationalisation en annonçant des hubs au Danemark, en Norvège et en Suisse , en élargissant sa présence et en favorisant la collaboration locale. Ces hubs joueront un rôle essentiel dans la promotion de l’innovation régionale et le soutien des normes de Gaia-X. « Le sommet Gaia-X d’Helsinki a été une étape importante dans l’introduction de Gaia-X plus largement dans la région nordique-baltique et la connexion des initiatives et des individus de l’espace de données de toute l’Europe et au-delà. « Au nom du Gaia-X Hub Finland, je remercie le ministère finlandais des Transports et des Communications et les membres de l’Institut nordique pour les solutions d’interopérabilité – les gouvernements d’Estonie, de Finlande et d’Islande – et la communauté locale de l’espace de données pour avoir soutenu cet événement. » a déclaré Ville Sirviö, membre du conseil d’administration de Gaia-X, coordinateur du Gaia-X Hub Finland et PDG de l’Institut nordique pour les solutions d’interopérabilité (NIIS).

Le programme Gaia-X Evangelist , présenté lors du Sommet, offre une plateforme aux particuliers et aux organisations pour défendre les normes et les valeurs de Gaia-X. Cette initiative vise à accélérer l’adoption de Gaia-X à l’échelle mondiale.

Pour conclure, Ulrich Ahle , PDG de Gaia-X, a réitéré : « Les espaces de données passent rapidement du stade de développement à la réalité, nombre d’entre eux étant désormais pleinement opérationnels. Dans le cadre de la stratégie de mondialisation de Gaia-X, nous sommes fiers de voir les espaces de données s’étendre au-delà de l’Europe vers des pays comme le Japon et la Corée en fonction de leur législation locale. Cette portée mondiale démontre la pertinence universelle des principes de Gaia-X et souligne notre engagement à favoriser des écosystèmes de données fiables et interopérables dans le monde entier », faisant référence au déploiement réussi d’un banc d’essai pour une chambre de compensation numérique Gaia-X au Japon. Cette étape importante, dirigée par l’Université de Tokyo, avec la participation active de géants du secteur, dont Toshiba, SoftBank Corp., NTT DATA et NTT Communications, reflète la stratégie de mondialisation de Gaia-X et son engagement à favoriser la collaboration internationale.