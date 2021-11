Le téléviseur 8K OD Zero Mini LED de TCL remporte le prix de l’innovation du CES 2022

Partager Facebook

TCL Electronics, un des leaders de l’industrie mondiale de la télévision, a remporté le prix « Best of Innovation » du CES® 2022 avec son téléviseur TCL 8K OD Zero Mini LED – le X9 (X925 PRO). Le téléviseur de 85 pouces avec Mini LED technologie offre des performances d’image révolutionnaires, un design ultrafin et une expérience audio immersive.

« Nous sommes honorés que le téléviseur TCL 8K OD Zero Mini LED ait reçu le prix CES® 2022 Best of Innovation et nous remercions la Consumer Technology Association (CTA)® pour cette reconnaissance, explique Shaoyong Zhang, CEO de TCL Electronics. Ce prix témoigne de nos efforts continus pour repousser les limites de l’innovation et réaliser de grandes choses. Notre objectif est de toujours fournir à nos clients la meilleure technologie possible. »

Le X9 (X925 PRO) est le premier téléviseur à être équipé de la dernière génération de rétroéclairage par Mini LED de TCL, la technologie d’affichage OD Zero™. Le téléviseur rétroéclairé Mini LED de 85 pouces offre des performances d’image révolutionnaires, un design ultrafin et un son immersif associés à l’expérience personnalisée de Google TV™.

Le TCL X9 (X925 PRO) offre une résolution d’affichage 8K exceptionnelle avec plus de 33 millions de pixels pour une clarté brillante, quatre fois plus nette que celle des téléviseurs 4K. En plus des performances d’affichage impressionnantes, le TCL X9 (X925 PRO) offre une expérience d’écoute qui remplit la pièce grâce aux puissants haut-parleurs réglés par Onkyo qui créent une scène sonore de qualité supérieure avec le traitement audio Dolby Atmos® 3D pour un son qui entoure.