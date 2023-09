Le téléviseur A95L QD-OLED de Sony sera mis en vente le 22 septembre – les précommandes sont possibles dès maintenant

Partager Facebook

Le A95L est un téléviseur QD-OLED haut de gamme qui améliore la luminosité des couleurs jusqu’à 200% par rapport à son populaire prédécesseur, le A95K. Découvrez une qualité d’image ultime, des expériences audio immersives et de jeux d’un tout autre niveau.

Le nouveau téléviseur A95L QD-OLED de Sony sera commercialisé en Suisse le 22 septembre. Ce modèle haut de gamme peut être précommandé dès maintenant.

Une qualité d’image et des couleurs inégalées

La série A95L est équipée de la toute dernière technologie XR Clear Image, qui réduit le bruit d’image, augmente la clarté des mouvements et rend les scènes d’action encore plus captivantes. Le Cognitive Processor XR assure un contrôle optimal du rétroéclairage, ce qui se traduit par des zones à gradation individuelle, une luminosité plus élevée et un voile de lumière minimisé dans les zones lumineuses. Grâce à un traitement d’image intelligent et puissant, il continue à reproduire la manière dont les gens perçoivent le monde réel et permet d’obtenir des images avec des contrastes forts et dynamiques, des noirs détaillés, des tons clairs éclatants et des couleurs naturelles. L’écran QD-OLED avec technologie XR Triluminos Max améliore également la luminosité des couleurs d’environ 200% par rapport au modèle de l’année précédente (A95K). Les pixels auto-lumineux de l’écran QD-OLED garantissent en outre des noirs parfaits et confèrent aux films, séries et jeux un niveau de détail exceptionnel et une profondeur réaliste.

Une prouesse acoustique

L’A95L est également doté de la fonction Acoustic Center Sync, qui synchronise le système audio du téléviseur avec le canal central d’une barre de son compatible Sony1. Cela transforme le téléviseur en haut-parleur central et fait synchroniser précisément l’action à l’écran avec le son, garantissant ainsi un divertissement à domicile captivant de haut niveau.

Pour un son encore plus captivant, le nouveau modèle combiné à une barre de son de Sony prend en charge la technologie 360 Spatial Sound Mapping, qui crée des haut-parleurs fantômes et optimise le champ sonore. En outre, l’A95L est équipé de la technologie Acoustic Surface Audio+, dans laquelle des actionneurs font vibrer l’écran. L’écran entier se transforme ainsi en haut-parleur et produit, tout comme l’Acoustic Center Sync, un son immersif qui provient toujours du bon endroit de chaque scène de film.

Le gaming à un nouveau niveau

Pour les fans de gaming, la série A95L propose des fonctions exclusives telles que le Tone Mapping avec HDR automatique et le mode d’image automatique par genre, qui font passer le gaming avec la PlayStation 5 au niveau supérieur et optimisent la qualité d’image pour les jeux et le streaming. Parmi les autres caractéristiques, on trouve un menu de jeu convivial qui permet aux joueurs d’adapter les paramètres à leurs préférences et d’activer ou de désactiver rapidement, par exemple, le VRR ou la réduction du flou de mouvement. En outre, le gaming menu leur donne la possibilité d’augmenter la luminosité dans les zones sombres avec le Black Equalizer, afin de bien distinguer les objets et les adversaires. Avec six réticules réglables différemment, ils peuvent en outre facilement viser leurs adversaires. Une nouvelle fonction permettant d’adapter la taille de l’image sera disponible cette année encore avec une mise à jour du firmware. ​ Pour pouvoir jouer dans une zone plus petite et focalisée, cette fonction permet de réduire la taille de l’image.2

Les téléviseurs de la série A95L de Sony supportent désormais aussi PS Remote Play. La nouvelle application PS Remote Play pour Android TV est disponible dès maintenant.

De plus, Sony poursuit ses efforts pour réduire la consommation de plastique. Pour réduire l’impact environnemental, Sony travaille sur différents aspects du cycle de vie des produits. Il s’agit notamment de réduire l’utilisation de plastique neuf, d’améliorer l’efficacité du transport et de contrôler la consommation d’énergie pendant l’utilisation des appareils. Pour les téléviseurs OLED3 , le plastique recyclé SORPLAS développé par Sony est utilisé pour le couvercle arrière4 , qui représente la plus grande partie de la surface d’un téléviseur. Cela réduit la consommation totale de plastique neuf d’environ 60%. Grâce à l’Eco Dashboard, dont sont équipés tous les modèles de 2023, les utilisateurs peuvent facilement adapter leurs préférences et leurs réglages pour économiser l’énergie.

Principales caractéristiques du BRAVIA XR A95L

Téléviseur 4K HDR QD-OLED BRAVIA XR A95L (77, 65 et 55 pouces)

Traitement d’image intelligent et puissant : le processeur cognitif XR reproduit la façon dont les gens perçoivent le monde réel et permet d’obtenir des images avec des contrastes dynamiques forts, des noirs riches en détails, des tons lumineux éclatants et des couleurs naturelles.

: le processeur cognitif XR reproduit la façon dont les gens perçoivent le monde réel et permet d’obtenir des images avec des contrastes dynamiques forts, des noirs riches en détails, des tons lumineux éclatants et des couleurs naturelles. Écran QD-OLED : L’écran QD-OLED avec technologie XR Triluminos Max améliore la luminosité des couleurs d’environ 200% par rapport au modèle de l’année précédente (A95K).

: L’écran QD-OLED avec technologie XR Triluminos Max améliore la luminosité des couleurs d’environ 200% par rapport au modèle de l’année précédente (A95K). Des contrastes à couper le souffle : Des pixels autonomes et auto-éclairés garantissent des noirs purs.

: Des pixels autonomes et auto-éclairés garantissent des noirs purs. Google TV : Google TV centralise et trie plus de 700.000 films et séries provenant de différentes applications et abonnements. La recherche de contenus est extrêmement simple – les utilisateurs n’ont qu’à demander à Google. Par exemple, si l’on souhaite regarder un film d’action, il suffit de dire « Hey Google, trouve des films d’action » pour que la recherche s’effectue dans les différentes apps. 5

: Google TV centralise et trie plus de 700.000 films et séries provenant de différentes applications et abonnements. La recherche de contenus est extrêmement simple – les utilisateurs n’ont qu’à demander à Google. Par exemple, si l’on souhaite regarder un film d’action, il suffit de dire « Hey Google, trouve des films d’action » pour que la recherche s’effectue dans les différentes apps. Profiter des films avec BRAVIA CORE : L’app BRAVIA CORE permet de diffuser des films en qualité 4K UHD de haute qualité et IMAX Enhanced 6 , exclusivement sur certains téléviseurs de Sony. 7

: L’app BRAVIA CORE permet de diffuser des films en qualité 4K UHD de haute qualité et IMAX Enhanced , exclusivement sur certains téléviseurs de Sony. Parfait pour la PlayStation 5 : des fonctions exclusives font passer l’expérience du jeu au niveau supérieur avec la PlayStation 5: le Tone Mapping avec HDR automatique et le mode d’image automatique par genre garantissent une qualité d’image optimisée pour le jeu et le streaming. 8

: des fonctions exclusives font passer l’expérience du jeu au niveau supérieur avec la PlayStation 5: le Tone Mapping avec HDR automatique et le mode d’image automatique par genre garantissent une qualité d’image optimisée pour le jeu et le streaming. Tous les paramètres de jeu en un coup d’œil : Le gaming menu permet de gérer rapidement et confortablement les paramètres d’image et les fonctions d’aide via une seule interface.

permet de gérer rapidement et confortablement les paramètres d’image et les fonctions d’aide via une seule interface. Gaming avec HDMI 2.1 : Grâce aux fonctions HDMI 2.1 – 4K/120 images par seconde, VRR et ALLM – les joueurs ont une longueur d’avance dans les jeux à hautes performances. 9

: Grâce aux fonctions HDMI 2.1 – 4K/120 images par seconde, VRR et ALLM – les joueurs ont une longueur d’avance dans les jeux à hautes performances. Un divertissement captivant: le modèle prend en charge Dolby Vision 10 , IMAX Enhanced 11 et le Netflix Adaptive Calibrated Mode 12 pour reproduire le contenu des films dans une qualité spectaculaire – exactement comme l’ont prévu les producteurs.

, et le pour reproduire le contenu des films dans une qualité spectaculaire – exactement comme l’ont prévu les producteurs. L’écran est le haut-parleur: Acoustic Surface Audio+ et la prise en charge de Dolby Atmos et DTS:X permettent de produire un son captivant. Des actionneurs vibrants produisent un son qui semble provenir directement de l’écran.

et la prise en charge de et permettent de produire un son captivant. Des actionneurs vibrants produisent un son qui semble provenir directement de l’écran. Plus de clarté, moins de bruit: XR 4K Upscaling et XR Clear Image restituent les structures et les détails perdus, réduisent le bruit et le flou et garantissent que tous les contenus HD et numériques sont affichés dans une résolution proche de la 4K.

restituent les structures et les détails perdus, réduisent le bruit et le flou et garantissent que tous les contenus HD et numériques sont affichés dans une résolution proche de la 4K. Interaction parfaite avec les barres de son de Sony: Acoustic Center Sync synchronise les haut-parleurs du téléviseur avec certaines barres de son de Sony afin d’amplifier le haut-parleur central. Cela assure une reproduction plus claire et plus complète de la voix et un son encore plus réaliste. 13

synchronise les haut-parleurs du téléviseur avec certaines barres de son de Sony afin d’amplifier le haut-parleur central. Cela assure une reproduction plus claire et plus complète de la voix et un son encore plus réaliste. Une expérience encore plus riche grâce à la BRAVIA CAM : La BRAVIA CAM rend les conversations vidéo agréables et peut adapter automatiquement l’image et le son à la pièce et à la position des spectateurs.

: La BRAVIA CAM rend les conversations vidéo agréables et peut adapter automatiquement l’image et le son à la pièce et à la position des spectateurs. Tous les réglages Eco au même endroit: L’ Eco Dashboard centralise tous les paramètres utilisateur, ce qui facilite leur modification individuelle ou en une seule fois. L’option « Configuration simple » permet en outre aux utilisateurs d’optimiser les réglages en fonction de leur espace de vie.

centralise tous les paramètres utilisateur, ce qui facilite leur modification individuelle ou en une seule fois. L’option « Configuration simple » permet en outre aux utilisateurs d’optimiser les réglages en fonction de leur espace de vie. L’appareil au design caractéristique de haute qualité est doté d’un élégant cadre en aluminium à l’aspect « Seamless Edge » et s’harmonise parfaitement avec tous les environnements de vie.

caractéristique est doté d’un élégant cadre en aluminium à l’aspect « » et s’harmonise parfaitement avec tous les environnements de vie. Le pied multiposition à 3 positions en aluminium14 offre trois possibilités de réglage pour un confort ultime: un réglage standard, un réglage étroit pour les petites surfaces et un réglage de la barre de son qui place le téléviseur en position surélevée de sorte que la barre de son puisse être placée en dessous.

Nouvelle application pour le tri des canaux15

Avec la nouvelle mobile App TV Channel Editor de Sony, les utilisateurs peuvent personnaliser beaucoup plus facilement l’ordre des chaînes sur leur téléviseur. Une fois qu’ils ont téléchargé l’application sur un téléphone Android, ils peuvent afficher et modifier l’ordre des chaînes par un simple glisser-déposer ou rechercher une chaîne et saisir le numéro souhaité.

Prix de vente conseillé

Les prix des modèles A95L sont les suivants:

XR-55A95L (139 cm / 55″) CHF 3.299,0016 XR-65A95L (164 cm / 65″) CHF 3.999,0016 XR-77A95L (195 cm / 77″) CHF 6.499,0016

Disponibilité

Le nouveau téléviseur QD-OLED A95L de Sony sera disponible dans le commerce en Suisse à partir du 22 septembre. Ce modèle haut de gamme peut être précommandé dès maintenant.