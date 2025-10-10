Prenez garde, une mascarade hantée commence avec la saison 19 d’Overwatch 2

Partager Facebook

Enfilez un masque et mêlez-vous à l’effroyable magie d’Halloween avec des mises à jour du mode Stadium, des objets ornementaux festifs et bien plus encore dans la saison 19 d’Overwatch 2.

Le ciel s’assombrit, la lumière des lanternes vacille, haut les masques… la Mascarade hantée est sur le point de commencer ! La saison 19 ouvre le bal des stratégies spectralculaires, du chaos cauchemardesque et des transformations terrifiantes. Des évènements d’Halloween d’antan et d’aujourd’hui aux évolutions du mode Stadium, des modèles mythiques magiques aux objets ornementaux de déguisement : vous êtes cordialement invité(e) à la Mascarade hantée.



Mascarade hantée

Voici venue l’heure de la terreur et de l’horreur ! La Mascarade hantée est le clou du spectacle costumé de la saison 19. Les équipes peuvent porter les masques mystiques des héros et héroïnes qui les composent, chacun conférant des bonus qui peuvent totalement chambouler le combat dans ces nouvelles compositions délirantes. Vous aurez l’occasion de vous déguiser en n’importe quel personnage de votre équipe et d’acquérir des capacités spéciales en fonction du masque porté dans ce spectacle spectral. Mais ce n’est pas tout ! Certains masques octroient des bonus spéciaux s’ils sont utilisés par des personnages auxquels ils sont liés dans l’histoire, puisant leur source dans des moments iconiques d’Overwatch, comme Reinhardt et Brigitte levant leurs boucliers ensemble. Cela signifie que certains masques sont plus qu’un simple outil de jeu, ils offrent un aperçu des histoires de vos personnages préférés et une occasion d’unir leurs liens pour décrocher la victoire. Testez les divers visages de ces festivités à glacer le sang. La créativité et les synergies donnent le ton de parties chamboulées dans ce nouveau mode hanté d’Halloween !



Et qu’avons-nous là ? Un petit courant d’air glacé. Un murmure porté par le vent. On dirait que quelque chose de mauvais s’est faufilé ici… et a disséminé des surprises sur les cartes que les esprits curieux pourront s’amuser à chercher. Entrez dans la Mascarade hantée…

Un Halloween encore plus terrifiant

Mais que serait Halloween dans Overwatch si on ne ramenait pas à la vie un petit classique de l’horreur… Les portes grinçantes d’Adlersbrunn s’ouvriront de nouveau dans le cauchemar d’origine, la Vengeance du Dr Schakalstein ! Faites équipe avec vos ami(e)s (ou bravez la horde vous-même) pour défendre le château hanté contre des vagues de zombies omniaques, des monstres rapiécés et les boss de l’abominable armée du Dr Schakalstein.

Si vous n’avez pas peur de plonger davantage dans l’histoire, La fiancée en furie vous attend. Ce chapitre cinématique en coop envoie Sojourn, la Reine des Junkers, Kiriko et Ashe au cœur d’Adlersbrunn pour détruire des barricades, repousser des zombies omniaques explosifs et affronter des boss terrifiants. Moira la banshee hurle sur les toits. Winston la gargouille descend des hauteurs pour tout écraser. Les châteaux hantés se transforment en mystérieux labyrinthes dans lesquels vous devrez découvrir les secrets les plus sombres du village tout en évitant de tomber de votre siège à chaque sursaut de peur.

Avec ces trois modes macabres, les festivités d’Halloween de la saison 19 deviennent les plus effrayantes qu’Overwatch ait jamais vues. Entre le chaos des masques de la Mascarade hantée, le défi des morts-vivants de la Vengeance du Dr Schakalstein et l’horreur cinématique de La fiancée en furie, cette année promet un festival de l’épouvante inoubliable. Préparez-vous : chair de poule garantie du 14 octobre au 3 novembre.

Bonne fête d’Halloween !

Rapport de l’épouvante du Stadium

Cette saison, le terrain de jeu accueille trois nouveaux personnages : Torbjörn, Danger et Sojourn ! Combattez sous l’étrange lueur de la nouvelle carte Contrôle du sanctuaire de Busan, où les cloches des temples retentissent comme des carillons dans la brume vous alertant d’un danger imminent. Pour les parties compétitives, la progression est réinitialisée avec un nouveau classement saisonnier, avec le très convoité modèle Cassidy star qui vous attend au sommet.

Mais ce n’est pas tout. L’armurerie a été améliorée pour répondre à tous vos besoins d’indexation de l’inventaire ! Les objets et les configurations bénéficient de sous-onglets, de filtres et d’outils de recherche plus rapides. Vous avez besoin de trouver le gadget parfait en plein milieu de la création de votre configuration ? Les filtres vous permettront de trier les objets par type, rareté, statistiques ou coût en un clin d’œil dans cette arène hantée où chaque seconde compte. « C’est quoi, les gadgets ? » vous demandez-vous ? Continuez votre lecture jusqu’à la prochaine section, après le reste des mises à jour du Stadium. Le volet d’informations détaillées sera également complètement intégré au mode Stadium, vous verrez donc en détail comment vos objets et vos pouvoirs altèrent vos armes et vos capacités avec des chiffres bruts et terrifiants. Nous souhaitons retirer le voile du mystère qui entourait vos statistiques, mais pas le combat.

Blizzard à également ajouté le texte de combat. Grâce à cette option, vous verrez vos dégâts et vos soins en chiffres flotter sur l’écran que ce soit à la première ou à la troisième personne, dans toutes les parties de Stadium et dans le champ de tir. Personnalisez la taille, l’opacité et le type de données affichées, ou bien désactivez-le complètement : c’est vous qui voyez. C’est votre partie, vos infos, votre façon de les afficher.

La mascarade battra son plein, les fonctionnalités du Stadium seront optimisées et l’ascension recommencera à zéro. Profitez bien des mises à jour sur le champ de bataille !

Gadgets : des objets activables pour déclencher le chaos

La saison 19 présente les gadgets : de délicieux ou sinistres artifices qui peuvent transformer une partie de Stadium en véritable histoire de fantôme. Choisissez-en un par partie pour avoir cet atout dans la manche, que vous pourrez utiliser au moment opportun grâce à un raccourci personnalisable.

Vous voulez briser la première ligne adverse ? Le cœur de colosse vous permet de forcer le passage tel un spectre inarrêtable.

Vous débarrasser des malédictions ? Le porte-bonheur kitsune brûle tous les effets négatifs et permet à votre équipe de continuer le combat.

Échapper à la mort ? Utilisez les patins à réaction et semez vos adversaires.

Équilibrez vos achats, car les gadgets ont un coût… mais ils seront disponibles dans les catégories ordinaire, rare ou épique. Alors, choisissez bien quel gadget vous permettra de renverser le cours du combat ou de garder la vie sauve.

Une touche. Un gadget. Une chance.

Partez à la chasse aux récompenses dans les passes de combat

La Mascarade hantée est presque là, et les passes de combat se transforment en une véritable fête costumée chaotique ! Avec le passe premium, deux nouveaux modèles mythiques magiques sont à l’honneur : Vital druide divin, un gardien rayonnant, chantre de biolumière éclatante, et les armes Repos des âmes de Kiriko, des kunais flamboyant d’une lumière spectrale vulpine et de la lueur d’une flamme ancienne.

Mais ce n’est pas fini. Préparez-vous à faire peur à tout le monde avec les costumes légendaires Cassidy Oni, Wuyang monstriton, Moira vampire, Sombra ninja et le terrible pirate, Reinhardt Wilhelm le Borgne. Des modèles épiques comme Écho bois maudits, Zenyatta ourson maudit et Torbjörn bougie maudite viennent compléter la liste des horreurs, ainsi que 80 prismes mythiques, des coffres légendaires, des emotes universelles, des pièces, des crédits et plus encore.

Si vous êtes plutôt du genre goule vorace, le lot passe de combat ultime vous offrira le passe premium, 20 sauts de rang, 2 000 pièces Overwatch, ainsi que les modèles costumés légendaires Kiriko vampire et Ramattra conservateur R-7k.

Modèle mythique Vital druide divin

Des cendres naît la vie. Vital s’épanouit en tant que Druide divin, béni par la nature et enveloppé de l’aura de vie. Il illumine le champ de bataille de sa biolumière céleste pour restaurer et protéger notre monde contre les ténèbres.

Dès le départ, vous obtiendrez sa forme mythique finale, puis vous débloquerez des couleurs, des accessoires, des effets ambiants et des effets visuels et sonores fabuleux au fil de votre progression. Il s’agit d’une véritable renaissance mythique, et l’un des modèles les plus élégants à voir le jour.

Modèle d’arme mythique Repos des âmes pour Kiriko

Rapides, spectraux et meurtriers… Les kunais Repos des âmes de Kiriko s’embrasent d’une flamme bleue dans son modèle d’arme mythique. Au cours de quatre niveaux de progression, vous déverrouillerez des effets réactifs, des animations de parade effrayantes et un effet de mort qui marque chaque coup de grâce de l’empreinte brûlante de la renarde. Elle est acérée. Elle est spirituelle. C’est une arme animée d’une présence terrifiante.

Collections de la boutique

Ce ne serait pas un vrai Halloween sans une garde-robe remplie de costumes festifs. Cette saison, le nouvel arrivage de la boutique inclut :

Archanges – les personnages Ange, Freja, Genji, Baptiste, Pharah et Sigma s’élèvent vers les cieux du 14 au 27 octobre. Leurs imposantes silhouettes sont réimaginées avec une élégance angélique qui combine grâce céleste et pouvoir radieux.

Esprits – du 28 octobre au 10 novembre, enfilez des modèles inspirés du folklore pour Kiriko, Ashe, Faucheur, Fatale et Chopper. Ces anciens esprits fouleront de nouveau la terre dans des enveloppes mystiques magiques.

Si ces collections sont envoûtantes, n’oubliez pas qu’elles ne sont pas éternelles.

La saison 19 accueillera le premier évènement Mascarade hantée et verra le retour d’Un Halloween terrifiant. Le Stadium devient de plus en plus redoutable, de plus en plus effrayant. Les gadgets transforment chaque partie de Stadium en une chasse aux sorcières. Les costumes ornementaux brillent d’un esprit festif. Mais ne vous en faites pas, il n’y aura pas que des choses terrifiantes cette saison.