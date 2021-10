Le Xbox Game Pass se met à jour

Partager Facebook

Disponible

Into the Pit (Cloud, Console & PC) ID@Xbox

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Un roguelite à l’allure d’un FPS rétro nerveux ! Membre d’une famille mystique en quête de connaissance, vous visitez un village maudit où courent des rumeurs sur un portail démoniaque. La magie noire l’a envahi, vous devez secourir les survivants, améliorer vos pouvoirs et vous aventurer dans la fosse.

Outriders (PC)

Outriders est maintenant disponible dans le Xbox Game Pass pour PC ! Développé par People Can Fly, des vétérans du genre, Outriders vous invite à tenter de survivre sur une planète sauvage, seul·e ou jusqu’à 3 joueurs en coopération.

Prochainement

Dragon Ball FighterZ (Cloud & Console) – 21 octobre

Libérez le pouvoir ultime qui est en vous avec Dragon Ball FighterZ ! Prenez part à des affrontements épiques dans des arènes destructibles et revivez les moments les plus iconiques de Dragon Ball. Composez votre propre équipe et battez-vous en trois contre trois !

Echo Generation (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 21 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Les mystères effrayants abondent, alors que vous dirigez une bande disparate d’amis pour combattre des créatures monstrueuses et explorer le côté surnaturel de votre ville natale. Débloquez des capacités spéciales uniques grâce à des comics et préparez-vous à vivre des combats au tour par tour ainsi que des affrontements de boss qui vous tiendront en haleine ! Plongez dans ce jeu d’aventures en voxels pensé par les développeurs de Riverbond et faites face aux extraterrestres dans Echo Generation.

Everspace 2 (Game Preview) (PC) ID@Xbox – 21 octobre

Everspace 2 est un jeu de tir spatial effréné en solo avec de l’exploration, du butin et des éléments de jeu de rôle. Découvrez une histoire palpitante se déroulant dans un monde ouvert finement élaboré, rempli de secrets et de dangers, qui sera le théâtre de votre quête d’humanité.

Age of Empires IV (PC) – 28 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : L’un des jeux de stratégie en temps réel les plus appréciés fait son grand retour avec Age of Empires IV, vous plaçant au cœur des batailles historiques qui ont marqué l’Histoire. De nombreuses fonctionnalités vous permettront d’étendre votre empire à travers de vastes paysages fidèlement reproduits en 4K ultra haute définition. Age of Empires IV sonne le début d’une nouvelle ère pour les jeux de stratégie.

Alan Wake’s American Nightmare (Console & PC) – 28 octobre

Dans cet épisode indépendant, Alan Wake affronte le héraut des ténèbres, le malfaisant M. Grincement ! Vous pourrez découvrir une nouvelle trame captivante, des hordes d’ennemis effroyables, une puissance de feu redoutable et des décors sublimes en Arizona. En plus, un nouveau mode aussi amusant que challengeant vous attend. Bref, un indispensable pour les vétérans d’Alan Wake et un tremplin tout indiqué pour les néophytes !

Backbone (Console) ID@Xbox – 28 octobre

Le raton-laveur détective privé Howard Lotor n’est pas un héros. À vrai dire, il peut à peine payer son loyer. Pourtant, un jour, il découvre quelque chose qui pourrait bouleverser la société établie. Vous vous retrouverez dans une version de Vancouver dystopique, habitée par des animaux. Vous serez bercés par une bande-son unique, une narration osée et des graphismes somptueux dans cette aventure aux côtés film noir très attendue. L’enquête commence, détective.

Bassmaster Fishing 2022 (Cloud, Console & PC) ID@Xbox – 28 octobre

Disponible dès sa sortie dans le Xbox Game Pass : Bassmaster Fishing 2022 apporte les sensations fortes de la pêche au bar compétitive ! Pour la première fois, participez en tant que pêcheur professionnel ou défiez 10 pêcheurs professionnels de l’Elite Tour à travers 8 lieux réels. Montez dans le classement, obtenez des sponsors, et progressez au sein de votre carrière B.A.S.S. pour remporter le Bassmaster Classic.

Nongunz: Doppelganger Edition (Cloud, Console & PC) – 28 octobre

Nongunz est un roguelike d’action-plateforme nihiliste. Obscur autant dans ses mécaniques que dans son thème, Nongunz est une énigme appelant au sacrifice. Chaque essai vous verra quitter un cimetière en noir et blanc pour évoluer dans un donjon gothique en mutation permanente, rempli de cauchemars constitués de viscères humains. Votre survie demandera du talent, mais aussi du style.

The Forgotten City (Cloud, Console & PC) – 28 octobre

Voyagez 2 000 ans dans le passé et revivez les derniers jours d’une cité romaine maudite, dans laquelle le moindre péché commis entraîne la mort de toute la population. Dévoilez le mystère au cœur de la ville en exploitant sa boucle temporelle mortelle, en interrogeant les habitants, en explorant et en résolvant des énigmes.

