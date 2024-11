L’édition année 1 de PAYDAY 3 est désormais disponible

Partager Facebook

Cette édition comprend le même contenu que l’édition Gold précédente, regroupé dans une expérience de jeu définitive et disponible en achat séparé sur PlayStation 5, Xbox Series S|X et PC. Elle contient l’intégralité du contenu payant et gratuit de l’édition Année 1, ainsi que toutes les améliorations :

Le jeu de base PAYDAY 3 .

. Le Pass de l’Année 1, comprenant les quatre DLC principaux : Syntax Error, Boys in Blue, Houston Breakout et Fear & Greed, introduisant de nouveaux casses mais aussi une variété d’armes et de cosmétiques.

Le pack Prêcher (ou Preacher Pack), comprenant 1 tenue et 1 arme.

Le pack Vagabon (ou Drifter Pack), comprenant 1 tenue et 1 arme.

Le pack Mastodonte (ou Pack Heavy Hitter), comprenant 1 tenue et 1 arme.

Le pack Assassin, comprenant 1 tenue et 1 arme.

PAYDAY 3: Island Skin

Le masque Dark Sterling.

Le masque Crâne de Liberté et les gants Golden State.

Pour ceux qui cherchent à se lancer dans l’action pour la première fois ou à mettre à jour leur expérience de PAYDAY 3, les fonctionnalités et améliorations gratuites incluses dans la mise à jour du Pass Année 1 : Partie 2 constituent un autre ajout. Le retour du navigateur de serveur, le chat textuel et VoIP multiplateforme, une interface utilisateur mise à jour, des Twitch drops et de nouveaux masques d’Halloween et hebdomadaires.

Enfin, en guise de bonus pour les fans, un nouveau Legacy Heist gratuit sera disponible, ressuscitant une mission très appréciée des joueurs. De plus, un tout nouveau pack de personnages payants sera disponible.

Des promotions jusqu’à 60%

Les célébrations ne sont cependant pas terminées. Pour rester dans une dynamique festive, les soldes pourront atteindre 60% sur Steam, PlayStation et Xbox, et ce pour une durée limitée. Les soldes ne dureront pas éternellement, alors n’hésitez pas à vous procurer votre exemplaire de PAYDAY 3 Année 1 Edition dès maintenant.