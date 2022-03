LEGO Star Wars : La Saga Skywalker présente son vaste monde en vidéo

Partager Facebook

L’équipe de développement y partage son processus de création pour donner vie à toute la galaxie Star Wars tout au long des neuf films de la saga Skywalker, le tout agrémenté de l’humour LEGO. La vidéo présente également le travail de précision apporté à chaque détail du jeu comme les effets de météo ou encore les jeux de texture et de couleurs jamais vus dans les précédents jeux vidéo LEGO.

Les joueurs auront la liberté d’explorer des endroits familiers tels que Naboo, Endor, Tatooine et la Cité des Nuages Bespin, pour débloquer de nouveaux véhicules et personnages jouables, dont Mama la Hutt, Yaddle et Babu Frik. Les joueurs pourront également être amenés à collecter des briques Kyber sur les différentes planètes qui leur permettront de débloquer de nouvelles fonctionnalités et des capacités d’améliorations pour toute une série de classes de personnages.

La sortie de LEGO Star Wars : La Saga Skywalker est prévue pour le 5 avril 2022 sur consoles Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch™ et PC.