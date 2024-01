Stumble Guys est désormais disponible sur Xbox

Partager Facebook

Les joueurs Xbox peuvent désormais s’immerger dans un chaos total avec un style de jeu accessible et compétitif en constante évolution comprenant des événements variés, des tournois et des niveaux originaux. « Stumble Guys » innove continuellement grâce à des partenariats in-game avec les plus grandes marques offrant aux « Stumblers » davantage de moyens de survivre, que ce soit à pied, dans des véhicules ou via un mode « Stumbler » à la première personne. La communauté est prise en compte de manière constante afin de produire le gameplay le plus amusant possible. Les fans peuvent donc rejoindre des tournois et des événements massifs organisés par les meilleurs créateurs ou passer du temps et jouer avec des amis comme ils le souhaitent dans des soirées personnalisées.

« Avec cette sortie sur Xbox, nous sommes ravis de fournir une nouvelle plate-forme à notre formidable communauté pour qu’elle puisse découvrir le plaisir chaotique de ‘Stumble Guys’ – où, quand et avec qui elle veut ! », déclare Jake Bales, SVP of Product & Game Director pour « Stumble Guys » chez Scopely. « Je suis très fier du soin, de la passion, de la rapidité et de la créativité que notre équipe de développement a fourni afin de porter cette expérience sur console, et j’ai hâte que les joueurs découvrent ce qui les attend par la suite. Notre immense communauté est à l’avant-garde de tout ce que nous faisons, et grâce à la toute nouvelle fonctionnalité de cross progression, les joueurs peuvent transférer leur compte « Stumble » sur Xbox et progresser sur l’écran de leur choix : PC, mobile et/ ou console ! Nous sommes ravis de faire nos débuts sur Xbox et avons hâte que les joueurs en profite !”

L’extension sur Xbox inclura également bientôt la très attendue fonctionnalité multijoueur en écran partagé, offrant aux amis une manière nouvelle, divertissante et compétitive de découvrir « Stumble Guys » ensemble. Peu de temps après le lancement, le mode multijoueur crossplay et “Stumble Workshopseront ajoutés à l’expérience, où les joueurs pourront concevoir, construire et partager des créations de parcours originales.