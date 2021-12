Partager Facebook

Auteur du « Mystery Sammy Went », l’auteur australien Christian White nous livre son nouveau polar intitulé « L’épouse et la veuve ».

Sur une île sauvage au large de l’Australie, deux femmes sont confrontées aux secrets de leurs époux.

Kate, mère d’une petite fille est la veuve. Elle est venue de Melbourne en plein hiver pour élucider la disparition de son mari médecin. Abby est l’épouse. Passionnée de taxidermie, très proche d’une policière de l’île, elle est mariée à Ray dont elle a deux enfants. Celui-ci devient subitement distant et menteur. Bientôt, un cadavre est découvert et les deux femmes sont amenées à se rencontrer. Quel lien unit les deux femmes? Que savons-nous vraiment des personnes que nous aimons ?

Le récit alterne les points de vue de Kate et d’Abby. Il explore les thèmes de la filiation, de la dissimulation et du sacrifice. Habilement construit avec de multiples rebondissements et un twist, l’ouvrage se dévore. Addictif et bluffant !