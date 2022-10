Partager Facebook

Rachel a 40 ans, pas d’enfant. Elle aime sa vie : ses élèves du lycée, ses amis, ses ex, ses cours de guitare. En tombant amoureuse d’Ali, elle s’attache à Leila, sa fille de 4 ans. Mais aimer les enfants des autres, c’est un risque à prendre.

Avec ce cinquième long-métrage, Rebecca Zlotowski ( « Grand Central » ) signe un beau portrait de femme. Elle aborde avec sensibilité et finesse le désir de maternité, le rôle de belle-mère et la difficulté de trouver sa place dans une famille recomposée. Virginie Efira incarne à merveille cette femme qui est habitée par le désir de transmettre, de laisser une trace derrière elle. Roschdy Zem est tout aussi excellent dans son rôle de père et d’amant. S’inspirant de son expérience personnelle, la réalisatrice nous livre un film réussi.

Les enfants des autres

Un film de Rebecca Zlotowski

Avec Virginie Efira, Roschdy Zem, Victor Lefebvre

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 103 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 19 octobre 2022