les mythes anciens s’éveillent dans Shifting Sands: Egypt le DLC de Soulmask

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Présentée dans un style cinématographique saisissant, cette bande-annonce entraîne les joueurs dans un voyage spectaculaire à travers les sables du désert, des tombeaux oubliés et des temples imprégnés des murmures des dieux. Sans oublier les prises de vue aériennes vertigineuses des dunes dorées et gros plans intimidants sur de nouveaux boss et monstres !

Dans Shifting Sands, les mythes anciens se confrontent à la technologie extraterrestre. Les joueurs pourront équiper les masques d’Horus, d’Anubis, d’Amon-Rê et de Sobek, libérant des pouvoirs divins capables de redéfinir le combat et l’exploration. L’arrivée des navires solaires antigravité marque une nouvelle ère du gameplay de survie : fabriquer et assembler des vaisseaux modulaires pour traverser déserts, rivières et cieux, élargissant les possibilités bien au-delà du simple bac à sable classique.

Les principales nouveautés du DLC :

Masques inspirés des dieux égyptiens : chacun offre des pouvoirs uniques, tels qu’Horus, dieu du ciel, capable de voler et de contrôler les cieux ; Anubis, gardien des enfers, capable de ressusciter ; ou encore des masques intégrant une technologie extraterrestre qui manipulent la gravité pour améliorer le combat et l’exploration.

Navires solaires antigravité & bases flottantes : peuvent être construits et personnalisés avec des limites de poids et de modules, apportant une véritable profondeur stratégique.

Survie extrême dans les terres brûlantes : de nouveaux biomes inspirés de l’Égypte antique, avec des cycles jour-nuit dynamiques et des défis de survie plus intenses, offrent une immersion totale dans l’atmosphère des paysages légendaires d’Égypte.

Au cœur de Soulmask: Shifting Sands, on retrouve l’inspiration des croyances égyptiennes liées à l’au-delà. Le transfert d’âme et l’immortalité à travers les masques sont les thèmes centraux du jeu. Ils font écho aux rituels de momification, à la barque solaire de Rê et au cycle éternel de mort et de renaissance. Cette profondeur mythologique se mêle au mystère de la science-fiction, invitant les joueurs à découvrir comment les dynasties oubliées, reliques extraterrestres et pouvoirs divins s’unissent dans un mythe réinventé.

Le DLC accompagnera la sortie de Soulmask. Pour en savoir plus sur le chemin parcouru et les nouveautés de cette mise à jour, consultez le journal officiel des développeurs.

La mise à jour introduit trois modes de jeu — Survie, Gestion et Héros — laissant la liberté de se concentrer sur l’exploration, la construction de tribus ou les combats intenses. L’IA des tribus est plus intelligente et spécialisée, avec de meilleures attributions de tâches et un nouveau système d’entraînement où les membres de la tribu apprennent les uns des autres. Les joueurs peuvent communiquer par chat ou même par commande vocale, renforçant l’immersion avec leur tribu. La progression des masques a été repensée avec un nouveau tutoriel et un système lié aux quêtes de « reconstruction de la civilisation », tandis que l’interface de gestion améliorée permet un suivi en temps réel du stockage, de la production et de la logistique. Ensemble, ces améliorations font de Soulmask v1.0 le jeu de survie bac à sable le plus avancé et riche en fonctionnalités à ce jour.

Avec plus de 80 % d’évaluations positives en accès anticipé et le DLC Sanxingdui salué par 95 % d’avis positifs sur Steam, Soulmask s’est imposé comme un innovateur du genre survival sandbox. Avec Shifting Sands, il franchit une nouvelle étape en reliant authenticité historique et science-fiction spéculative comme aucun autre jeu du genre.

Soulmask: Shifting Sands sortira dans le monde entier en même temps que Soulmask v1.0 au 4e trimestre 2025 sur PC. Les joueurs peuvent dès maintenant découvrir le jeu de base en accès anticipé sur Steam, actuellement proposé avec une remise de 30 %.