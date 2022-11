Partager Facebook

Angèle, jeune femme ivoirienne, s’en est toujours sortie grâce à sa tchatche et à son culot. Pour s’éviter les représailles d’une bande de malfrats, elle parvient à se faire embaucher comme nounou d’Arthur, un garçon de 8 ans habitant des beaux quartiers. En découvrant les conditions de travail des autres nounous et leur précarité, Angèle décide de prendre les choses en mains. Sous l’œil admiratif d’Arthur et avec l’aide d’Édouard, jeune avocat qui ne tarde pas à tomber sous son charme, Angèle va alors se battre pour rendre justice.

Avec « Les femmes du square », Julien Rambaldi (« Bienvenue à Marly-Gormont ») signe une comédie sociale drôle, chaleureuse, touchante et enlevée. Il dénonce l’exploitation des nounous en situation irrégulière mais sans toutefois le faire de manière martelée. Eye Haidara (« En thérapie », saison 2) séduit par son énergie et sa vivacité. Bourré de bons sentiments, ce feel good movie mâtiné de comédie romantique est cousu de fil blanc et présente une fin digne des conte de fées. Il s’avère terriblement rafraîchissant et rend un bel hommages aux nourrices souvent laissées dans l’ombre!

Les femmes du square

Un film de Julien Rambaldi

Avec Eye Haïdara, Ahmed Sylla, Léa Drucker

Distributeur : JMH Distributions

Durée : 105 minutes

Age légal : 10 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 16 novembre 2022