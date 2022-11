Partager Facebook

Après trois années à vivre l’« American dream » Gad Elmaleh décide de rentrer en France. Sa famille et ses amis lui manquent. Du moins, c’est la réponse officielle pour justifier son retour… car Gad n’est pas (seulement) rentré pour le couscous de sa mère. Non, c’est une autre femme qu’il vient retrouver à Paris… la Vierge Marie.

Treize ans après « Coco », Gad Elmaleh signe une autofiction sensible et touchante. Dans un savant mélange d’humour et de pudeur, il évoque son cheminement spirituel et la crise de foi qui fut la sienne. A la fois derrière et devant la caméra, l’acteur et humoriste donne la réplique à ses proches, comédiens nés. Un film personnel et audacieux sur le rapport aux religions.

Reste un peu

Un film de Gad Elmaleh

Avec Gad Elmaleh, Régine Elmaleh, David Elmaleh

Distributeur : Frénétic Films

Durée : 93 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 17 novembre 2022