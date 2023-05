Partager Facebook

Avec les kits Les Sims 4 Retour du grunge et Coin lecture, les joueurs peuvent se détendre et réaliser leurs envies les plus créatives et rebelles. Des looks grunge à la fois confortables et stylés aux délices littéraires captivants, ils pourront plonger dans le confort d’une exploration créative sans limite.

Pour plus d’informations sur les kits Les Sims 4 Retour du grunge et Coin lecture, rendez-vous ici.