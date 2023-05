System Shock est désormais disponible sur PC

Partager Facebook

Twitter

Pinterest

Le jeu propose le gameplay culte de l’époque avec des visuels HD, des contrôles retravaillés, une interface revisitée et des sons et musiques remasterisés, pour le plus grand bonheur des joueurs.

Ils devront maîtriser la furtivité, la ruse et un arsenal d’armes futuristes afin de partir à la recherche de SHODAN, une IA mortelle, à travers la Citadel. Cette station est encore plus grande et plus terrifiante que jamais, avec de nouveaux pièges, zones, énigmes et secrets à découvrir. Ils devront affronter ou fuir des créatures mutantes hostiles, créées et contrôlées par SHODAN.

System Shock sortira également sur PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox One et Xbox Series X|S. Plus d’informations seront dévoilées prochainement.