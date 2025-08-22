Partez à la découverte de l’archipel Karui de Ngamakanui avec l’extension de Path of Exile 2, intitulée The Third Edict

The Third Edict, introduira l’Acte 4 ainsi que trois Interludes, qui remplaceront le niveau de difficulté Cruel. Divers systèmes ont été revus et corrigés pour l’occasion, comme l’équilibrage des personnages et les gemmes de soutien.

Les aventuriers partiront pour Ngamakanui à la recherche des fragments du Troisième Édit afin de tuer la Bête.

Le dernier Acte contient plus de cent nouveaux types de monstres, seize nouvelles zones et douze nouveaux boss.

De nouvelles fonctionnalités d’ergonomie font leur apparition, dont le très attendu système de commerce asynchrone, la course, un nouveau système de gemmes de soutien, Kingsmarch, une mise à jour de l’artisanat, et bien plus encore.

Un week-end gratuit aura lieu du 29 août au 1er septembre.

Acte 4 : Un voyage vers les côtes Karui

L’archipel de Ngamakanui abrite huit îles loin d’être paradisiaques, sur lesquelles rôdent des horreurs ineffables. Il faudra embarquer à Kingsmarch pour rejoindre le sable fin de l’île de Whakapanu, où la marée murmure la voix des noyés, puis atteindre l’île de Kin, un véritable enfer où la terre elle-même vomit le feu, la fumée et de redoutables ennemis. L’Acte 4 n’est pas linéaire et les joueurs pourront visiter les îles dans l’ordre de leur choix.

Trois nouveaux Actes mineurs : les Interludes

Le niveau de difficulté Cruel sera remplacé par trois Interludes temporaires afin d’enrichir l’expérience de jeu sans obliger à rejouer deux fois la campagne. Cet ensemble d’histoires secondaires introduit dix-neuf nouvelles zones et neuf nouveaux boss, qui permettront aux joueurs de continuer à progresser même après la fin de l’histoire.

Interlude I – Il faudra retourner à Ogham pour aider Renly à reconstruire le village et éliminer la corruption qui ronge les habitants.

Il faudra retourner à Ogham pour aider Renly à reconstruire le village et éliminer la corruption qui ronge les habitants. Interlude II – Il faudra ensuite traverser les dunes de Vastiri pour aider Asala à accomplir son serment sacré, puis partir en quête de ceux qui ont perturbé le Don.

Il faudra ensuite traverser les dunes de Vastiri pour aider Asala à accomplir son serment sacré, puis partir en quête de ceux qui ont perturbé le Don. Interlude III – Enfin, les joueurs devront escalader les montagnes pour retrouver les descendants perdus des Vaal. De sombres secrets se cachent dans la crypte sous les grottes de glace.

Nouvelle mécanique de ligue : L’Éveil des Abyssaux

Les joueurs devront affronter les Abyssaux dans la première ligue de Path of Exile 2 et combattre des hordes de redoutables monstres qui surgiront des fosses abyssales pour mettre la main sur un superbe trésor. Dans les profondeurs, les joueurs pourront découvrir de nouveaux monstres, mais aussi un nouveau système d’artisanat, trois nouveaux boss et un nouveau boss final.

Nouveau système de gemmes de soutien

La restriction d’une seule gemme de soutien par type a été supprimée, ce qui permettra d’expérimenter davantage avec les personnages. De plus, les gemmes de soutien ont désormais plusieurs niveaux, ce qui permettra de les améliorer tout au long de la campagne.

Gemmes de soutien de lignée

Dotées d’un pouvoir considérable par rapport aux gemmes de soutien classiques, les gemmes de soutien de lignée sont rares et peuvent être obtenues auprès de boss spécifiques. Il existe une quarantaine de nouvelles gemmes de soutien de lignée à découvrir et à améliorer.

Course

Les joueurs peuvent désormais courir avec n’importe quel personnage en maintenant le bouton d’esquive enfoncé. Cela permet de parcourir le monde beaucoup plus rapidement hors combat, mais il faudra faire attention à l’environnement, car une collusion entraînera la chute du personnage.

Équilibrage, Artisanat et Prime

The Third Edict apporte des améliorations significatives aux différentes classes de personnages, aux classes d’ascension, aux compétences, et bien plus encore. Pour en savoir plus sur ces changements d’équilibrage, rendez-vous sur le site officiel de Path of Exile 2.

Les joueurs pourront renforcer leur personnage grâce à de nombreuses modifications d’artisanat, comme des objets de base de plus haut niveau. Par exemple, l’Orbe Majeur de Transmutation pourra être utilisé sur des objets normaux pour les améliorer en objets magiques, garantissant ainsi un modificateur plancher. De nombreuses autres améliorations ont été apportées à l’artisanat afin de forger des objets d’une puissance inédite.

The Third Edict propose également de nombreux nouveaux objets uniques, dont certains sont exclusifs à la ligue Abyssale. Avec l’introduction de l’Acte 4, de nouveaux types de base sur le thème de la culture Karui font également leur apparition.

Changements pour les personnages de haut niveau

L’Acte 4 et les Interludes apporteront vingt-cinq nouvelles zones avec de nouveaux monstres et des boss. Les joueurs pourront découvrir des lieux uniques : des côtes peuplées de sirènes sous la coupe d’un roi gobelin, une ville hantée par une brute divine, mais aussi une zone contrôlée par un Faucheur. Un maître épéiste capable de fendre le temps attend les joueurs au cœur d’une tempête de sable tandis qu’un boss réside au beau milieu d’un cyclone. Il sera également possible de rassembler les clés d’un coffre-fort Vaal et d’affronter ses puissants gardiens.

Ces nouvelles rencontres contiennent chacune des versions ultra-puissantes du boss de l’acte 4 et des boss de fin de chaque Interlude. De puissantes gemmes de soutien de lignée pourront également être récupérées sur le corps de certains boss : elles renforceront considérablement les compétences des personnages.

Commerce asynchrone

Avec The Third Edict, une fonctionnalité très attendue fera enfin son apparition : le commerce asynchrone. Ce système permettra aux joueurs d’acheter des objets sans que le vendeur soit en ligne.

Week-end gratuit jusqu’au 1er septembre

Les joueurs pourront explorer le nouvel archipel et bien plus encore lors du week-end gratuit qui se déroulera du 29 août à 22h00 au 1er septembre à 22h00. Pour la toute première fois, les joueurs pourront essayer le nouveau contenu sans avoir besoin d’une clé d’accès anticipé.