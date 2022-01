Les premières équipes féminines jouables dans le jeu vidéo NHL 22

Partager Facebook

EA SPORTS a officiellement introduit des équipes féminines et des listes d’équipes complètes jouables dans NHL 22 pour la toute première fois avec l’inclusion des équipes féminines et du championnat du monde de l’IIHF (Fédération internationale de hockey sur glace) dans la dernière mise à jour. À partir d’aujourd’hui, les fans du jeu peuvent jouer avec des icônes féminines telles que Marie-Philip Poulin et Natalie Spooner de l’équipe du Canada ; Hilary Knight et Kendall Coyne-Schofield de l’équipe américaine, et bien d’autres dans de nombreux modes.

« C’est un honneur de chausser mes patins numériques pour la toute première fois dans NHL 22, et de pouvoir le faire tout en jouant pour mon pays rend le moment encore plus surréaliste », a déclaré la capitaine d’équipe du Canada, Marie-Philip Poulin. « La représentation est importante, et je suis ravie que chaque jeune fille qui joueront à NHL 22 puisse aussi avoir l’impression que le hockey est un sport qui les représente. »

Le championnat du monde masculin de l’IIHF est également jouable dans le cadre de cette dernière mise à jour. Seize équipes internationales masculines et dix équipes internationales féminines ont été ajoutées à NHL 22, chacune pouvant être jouée dans une variété de modes de jeu, y compris Play Now, Online VS, Threes Now et Shootout, ainsi que dans leurs modes championnat du monde respectifs. Les équipes masculines et féminines de l’IIHF font suite à l’introduction du prestigieux championnat mondial junior de l’IIHF, qui a été ajouté le mois dernier aux côtés de diverses fédérations, logos et équipements disponibles dans Ultimate Team et World of Chel.

« L’introduction de ce dernier contenu de l’IIHF dans NHL 22 poursuit l’évolution de la franchise à refléter la diversité croissante que constitue sa base de fans », a déclaré Sean Ramjagsingh, vice-président et directeur général d’EA SPORTS. « Nous sommes si fiers de présenter ces évolutions, et en particulier les équipes internationales féminines. »

Ces mises à jour arrivent peu de temps après les débuts du dernier épisode de la série numérique en cinq parties Breaking Ice, une collaboration entre EA SPORTS et UNINTERRUPTED Canada qui présente les champions de la diversité au hockey. L’épisode, qui présente des membres des équipes nationales féminines du Canada et des États-Unis discutant de leur travail pour créer un changement durable et significatif dans le monde du sport, est visible ici.

NHL 22 est désormais disponible sur PlayStation®5, Xbox Series X|S, PlayStation®4 et Xbox One.

veuillez trouver ci-dessous la liste complète des équipes féminines et masculines ajoutées dans cette mise à jour :

Équipes féminines : Canada République tchèque (Tchéquie) Danemark Finlande Allemagne Hongrie Japon Russie Suisse États-Unis