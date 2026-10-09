Les Space Marines se déchaînent dans un tout nouveau trailer de Dawn of War IV

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Les Space Marines s’appuient sur une expansion méthodique et de puissants assauts pour désorganiser les forces ennemies. Élites, redoutables mais moins nombreux que les hordes Xénos, ils misent sur un positionnement précis et une grande flexibilité tactique pour conserver l’avantage sur le champ de bataille.

Sur Kronus, deux chapitres légendaires répondent à l’appel de la guerre. Les Blood Ravens, mystérieux, privilégient la reconnaissance, l’infiltration et la précision. Opérant derrière les lignes ennemies, ils recueillent des renseignements et exploitent les failles de leurs adversaires. Les Dark Angels, quant à eux, misent sur la force brute, déployant de lourdes formations blindées dans des assauts implacables soutenus par une puissance de feu dévastatrice.

À la tête des Space Marines au combat se trouvent le Capitaine Cyrus des Blood Ravens et le Maître de Compagnie Astoran des Dark Angels. Tandis que Cyrus excelle dans les opérations furtives, le tir de précision et les frappes aériennes opportunes, Astoran mène ses troupes en première ligne, son imposante armure Terminator faisant de lui une force presque irrésistible.

Une pluie de Modules de Largage s’abat sur le champ de bataille. La fureur des Space Marines se manifeste à travers de dévastateurs bombardements orbitaux. Les plus grands guerriers de l’Humanité se dressent comme l’ultime rempart face aux ténèbres qui menacent de tout engloutir.

Warhammer 40,000: Dawn of War IV sortira le 3 décembre 2026. Les propriétaires de l’Édition Commander pourront prendre part au combat dès le 30 novembre grâce à un accès anticipé de trois jours. Les deux éditions sont disponibles en précommande dès maintenant avec une réduction de 10%.