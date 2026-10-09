Premières images de The Talos Principle 3, l’épisode final de la sublime fresque philosophique signée Croteam

Cédric 9 octobre 2026 Epic Store, Games, PC, PS5, Toute l'actu, Xbox Series Laisser un commentaire

The Talos Principle 3 vous embarque au-delà de l’infini dans des dizaines de nouveaux mondes offrant chacun leurs propres histoires, énigmes et personnages, dont certains que vous pouvez découvrir dans cette nouvelle bande-annonce diffusée à l’occasion de l’événement Triple-I Initiative.

Comme réveillé d’un sommeil troublé, vous voilà dans un monde étrange, contradictoire. Les temples s’effondrent, les avant-postes scientifiques sont à l’abandon… l’Anomalie est le seul endroit de l’univers où les lois de la physique ne s’appliquent pas comme elles le devraient. Vos souvenirs sont fragmentés, mais vous savez que vous êtes ici pour une raison bien précise.

Chargé de résoudre une série de puzzles à la complexité grimpante, vous passez votre vie d’explorateur en revue, et avec elle l’histoire du monde construit par l’humanité. Certains disent que l’Anomalie est le Paradis quand d’autres prétendent qu’il s’agit de l’Enfer. Ce qui est certain, c’est que le jugement est au bout du chemin. 

De nouvelles mécaniques pour agiter les cellules grises, des environnements inédits radicaux pour régaler les sens et une histoire épique pour nourrir l’âme et transcender les générations : voilà ce qui vous attend à la sortie de The Talos Principle 3, l’année prochaine sur PC et PlayStation 5.

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