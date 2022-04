Trek to Yomi sort le 5 mai

Partez pour un voyage cinématographique à travers le Japon féodal dès le 5 mai prochain avec Trek To Yomi sur PC, PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series S/X, Xbox One et Game Pass. Les précommandes sont ouvertes, avec 10% de réduction.

Explorez le bushido et imprégnez-vous de l’ambiance majestueuse du titre de Leonard Menchari et Flying Wild Hog avec cette nouvelle bande-annonce de gameplay qui illustre les premières minutes de la quête fondamentale d’Hiroki.

Un jeune guerrier fait le serment, sur le lit de mort de son vénérable maître, de protéger sa ville et les gens qu’il aime contre toutes les menaces extérieures. Miné par la tragédie, motivé par le devoir, ce samouraï solitaire entame un périple par delà vie et trépas pour trouver sa voie et paver la route de sa propre destinée.