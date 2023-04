Partager Facebook

Du Louvre au Palais de Buckingham, des bas-fonds de Paris au siège de La Rochelle… dans un Royaume divisé par les guerres de religion et menacé d’invasion par l’Angleterre, une poignée d’hommes et de femmes vont croiser leurs épées et lier leur destin à celui de la France.

Ce film de cape et d’épées remis au goût du jour offre un spectacle grandiose tout en décors naturels. Autant dire que Martin Bourboulon réussit parfaitement cette énième adaptation du roman d’Alexandre Dumas. Superbement incarnée par un casting flamboyant, cette comédie est un mélange subtil d’aventures, de romanesque et d’humour. On a hâte de voir la suite de ce premier épisode.

Les trois mousquetaires : D’Artagnan

Un film de Martin Bourboulon

Avec François Civil, Vincent Cassel, Romain Duris, Eva Green

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 100 minutes

Age légal : 2 ans

Age suggéré :12 ans

Date de sortie : mercredi 5 avril 2023