OnePlus présente deux nouveaux appareils puissants de la série Nord: le téléphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G et les écouteurs OnePlus Nord Buds 2

La marque technologique renommé OnePlus a annoncé aujourd’hui la sortie de deux nouveaux produits qui viennent compléter la famille OnePlus Nord: le smartphone OnePlus Nord CE 3 Lite 5G et les écouteurs OnePlus Nord Buds 2. Après le lancement de son prédécesseur, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre les performances rapides et fluides qui caractérisent OnePlus, tout en améliorant les fonctionnalités clés afin de mieux répondre aux besoins des utilisateurs. Le nouveau smartphone est principalement équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G, d’un appareil photo de 108 mégapixels et d’une batterie endurante de 5000 mAh avec une charge ultra-rapide SUPERVOOC de 67W.

Les OnePlus Nord Buds 2 offrent une qualité audio claire et impressionnant avec des basses prononcées et un diaphragme extra large de 12,4 mm pour élargir le champ sonore perceptible. Cette fonction est complétée par la réduction de bruit adaptative pour une écoute intuitive qui s’adapte à l’environnement de l’utilisateur.

«Nous sommes fiers de présenter le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, car il représente de nombreuses premières pour la marque et offre aux utilisateurs nos fonctionnalités et expériences caractéristiques de premier ordre. Avec les OnePlus Nord Buds 2, nous sommes convaincus que ces nouvelles offres permettront aux utilisateurs du monde entier de profiter de la technologie avancée de OnePlus et d’améliorer considérablement leur expérience numérique», a déclaré Kinder Liu, président et COO de OnePlus.

OnePlus Nord CE 3 Lite 5G

Des fonctionnalités de base exceptionnelles



Le OnePlus Nord CE Lite 5G est alimenté par une grande batterie de 5000 mAh qui permet à l’utilisateur de profiter de plus de divertissements sans avoir à s’inquiéter de l’autonomie de la batterie. Celle-ci se recharge de manière intuitive et sûre grâce à un chargeur SUPERVOOC Endurance Edition 67W qui permet une recharge ultra-rapide optimisant l’utilisation et réduisant les temps d’arrêt en atteignant 80% de la charge de la batterie en seulement 30 minutes. Le chargeur 67W SUPERVOOC Endurance Edition double les cycles de charge et contribue à augmenter la durée de vie et la résistance générale de la batterie à long terme. Grâce à l’intégration de douze capteurs dans le smartphone, le chargeur OnePlus Nord CE 3 Lite 5G surveille la température et protège l’appareil contre la surchauffe.

Une plus grande autonomie de la batterie entraîne une utilisation plus longue du téléphone et plus de temps pour utiliser des fonctions avancées. Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre aux utilisateurs un système de caméra performant qui améliore leur vie numérique. Il marque une étape importante, car il s’agit du premier smartphone OnePlus équipé d’un appareil photo principal de 108 mégapixels qui permet de capturer en détail les précieux moments de la vie quotidienne. Avec l’impressionnant zoom 3x sans perte, les utilisateurs peuvent prendre leurs sujets en photo de manière claire et nette, même de loin. La caméra d’une profondeur de 2 MP du smartphone permet aux utilisateurs de régler la profondeur de champ pour améliorer les résultats en mode portrait. La caméra frontale de 16 MP et un logiciel amélioré permettent de prendre de meilleurs selfies et d’obtenir plus de détails pour les portraits humains. Les utilisateurs peuvent également enregistrer des vidéos dynamiques grâce au mode ralenti du OnePlus Nord CE 3 Lite 5G.

Un divertissement rapide et fluide

Avec le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G, le divertissement est une nouvelle expérience. Grâce à l’écran FHD 120Hz de 6,72 pouces avec un ratio écran/boîtier de 91,4%, les utilisateurs peuvent profiter de plus de contenu et se connecter aux ipressions visuelles à l’écran. Avec un taux de rafraîchissement adaptatif de 120 Hz, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G commute automatiquement le taux de rafraîchissement en fonction du scénario d’utilisation afin d’optimiser l’efficacité de la batterie. Pour une meilleure expérience utilisateur, le smartphone est doté du Global DC Dimming, un système amélioré de rétroéclairage de l’écran qui permet à l’utilisateur de regarder plus de contenu pendant plus longtemps dans des conditions de faible luminosité, en réduisant la fatigue oculaire.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est équipé d’un chipset Qualcomm Snapdragon 695 5G. Il offre des performances améliorées et plus fluides, un taux de rafraîchissement élevé et un gameplay plus long. Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G convertit la mémoire interne en mémoire vive virtuelle temporaire pouvant atteindre 8 Go afin de permettre un chargement rapide et fluide des applications. En combinaison avec la gestion de la RAM au niveau du serveur, les applications peuvent s’exécuter sans problème en arrière-plan.

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G est livré avec OxygenOS 13.1 mis à jour et déjà installé, offrant aux joueurs une expérience et une facilité d’utilisation améliorées. Les utilisateurs peuvent accéder rapidement à leurs jeux avec Quick Startup, éviter les distractions lorsque le Game Focus Mode est activé et utiliser un GPA Frame Stabilizer efficace pour réduire les ralentissements du système.

En ce qui concerne la qualité sonore et les accessoires, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G offre une qualité audio élevée grâce à son système de double haut-parleur et à un volume qui peut être augmenté jusqu’à 200%. Il dispose également d’une prise casque de 3,5 mm pour tous ceux qui préfèrent les écouteurs ou les casques filaires.

Une qualité OnePlus exceptionnelle

Le OnePlus Nord CE 3 Lite 5G se distingue par sa sobriété. Il dégage un charme simple et est disponible en deux variantes de couleur : Pastel lime et Chromatic Gray. Le design classique est souligné par une disposition en deux cercles de l’appareil photo au dos. Il dispose également d’une texture anti-traces de doigts semblable à la céramique. Le design plat avec un dos bombé 2,8D et l’épaisseur de 8,3 mm offrent à l’utilisateur un grand confort lors de la prise en main du téléphone.

OnePlus Nord Buds 2

Une expérience audio exceptionnelle

Les OnePlus Nord Buds 2 se distinguent par leurs basses impressionnantes et une grande clarté dans la restitution audio. Grâce à la technologie d’amélioration BassWave™, les OnePlus Nord Buds 2 permettent au contenu audio de conserver sa qualité d’origine et de présenter une large gamme de basses. Ils sont équipés d’un diaphragme d’amélioration de 12,4 mm qui augmente la qualité des basses pour des beats plus gras. Les embouts offrent une qualité sonore équilibrée pour un son optimisé pour la musique et les appels téléphoniques. Une couche supplémentaire de titane dans la membrane vibrante améliore la rigidité du son et assure une réponse immédiate pour un son ultime et cristallin.

Pour offrir une expérience intense, les OnePlus Nord Buds 2 réduisent le bruit de fond grâce à une réduction active instinctive du bruit de 25 dB de profondeur et à un processeur à double cœur. Les OnePlus Nord Buds utilisent un algorithme d’intelligence artificielle, une technologie avancée qui permet aux utilisateurs de passer des appels clairs à l’aide d’un système à double microphone qui amplifie la voix humaine. Pour préserver le calme et le silence, les OnePlus Nord Buds 2 proposent le mode Transparence qui permet à l’utilisateur d’écouter de la musique tout en étant toujours en mesure de percevoir les voix extérieures et les bruits de fond.

La qualité sonore est également améliorée par une égalisation principale. En fournissant plusieurs modes, y compris Balanced, Serenade, Bass et Bold, les utilisateurs peuvent choisir la qualité sonore qui leur convient. Les OnePlus Nord Buds 2 ont été développés en collaboration avec la technologie Dolby Atmos qui amplifie les haut-parleurs des téléphones portables et le Dirac Audio Tuner pour des performances plus fluides et une plus grande fidélité, en particulier lorsqu’ils sont connectés à un appareil OnePlus.

Qualité et design iconiques

Les OnePlus Nord Buds 2 ont été inspirés par des éléments cosmiques afin de représenter l’impact et la puissance des basses. Des matériaux durables ont été incorporés et, en raison de sa fabrication unique, la finition finale de chaque boîtier est différente. Chaque boîte est également accompagnée d’un jeu d’autocollants surprises.

L’autonomie impeccable des OnePlus Nord Buds 2 permet aux utilisateurs d’aller plus loin et de faire durer les écouteurs plus longtemps. Une charge complète peut durer jusqu’à 7 heures sans l’étui de chargement et 36 heures avec l’étui de chargement. Il suffit de 10 minutes de charge pour garantir jusqu’à 5 heures d’utilisation, avec l’annulation active du bruit désactivée. Ils sont également résistant à la poussière et à l’eau grâce à sa certification IP55.

Pour améliorer la fonctionnalité, le OnePlus Nord Buds 2 permet aux utilisateurs de personnaliser les paramètres en utilisant des pressions rapides et des pressions longues pour dicter une action.

Informations sur la disponibilité et le prix

En Suisse, le OnePlus Nord CE 3 Lite 5Gsera commercialisé à la fin d’avril. L’appareil sera vendu au détail à CHF 329.- (PVC). Les OnePlus Nord Buds 2 seront disponibles en Suisse à la fin d’avril pour CHF 69.90 (PVC).