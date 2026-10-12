« L’espèce explosive » : un polar rural décalé

Alexia Cerutti 12 octobre 2026 Au cinéma, Cinéma, Critiques de films, Films notés, Films/DVD, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

Dans la campagne du Nord-Est de la France. Les sangliers qui ravagent les cultures provoquent une guerre ouverte entre chasseurs et agriculteurs. Brun, céréalier en faillite, lutte pour maintenir sa ferme à flot. Quand un notable du coin le pousse à bout, il déraille et disparaît. Un an plus tard, Fulda, un gendarme corse muté dans la région pour raisons disciplinaires, mène l’enquête. Entre intuitions fulgurantes et ratés spectaculaires, ses méthodes approximatives le mènent sur la piste des Attilas, des sangliers aux dimensions hors normes. Mais sa récente rupture amoureuse et la vodka dans laquelle flotte son cerveau n’aident pas. Heureusement, il y a Stéphane, la nouvelle psy de la gendarmerie : elle est là pour mettre un peu d’ordre dans son chaos — à moins que ce ne soit l’inverse ?

A la croisée de l’enquête policière et de la comédie trash décalée, le film s’avère d’emblée fort singulier. Présenté à la Quinzaine des cinéastes au dernier Festival de Cannes, ce premier long-métrage foutraque est portée par Ella Rumpf, excellente en psy tordue et Alexis Manenti qui brille en gendarme corse au coeur brisé dépressif et en burnout.

L’espèce explosive

Un film de Sarah Arnold

Avec Alexis Manenti, Ella Rumpf, Vincent Dedienne, Jean-Louis Coulloc’h, Pascal Rénéric, Bertrand Belin

Distributeur : Agora Films

Durée : 95 minutes

Age légal : 16 ans

Age suggéré : 16 ans

Date de sortie : mercredi 7 octobre 2026

A propos Alexia Cerutti

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