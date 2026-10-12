Concours : gagnez votre place de cinéma pour le film « LE ROI DU GAME »

La Rédac' 12 octobre 2026 Au cinéma, Cinéma, Concours, News, Toute l'actu, Une Laisser un commentaire

CONCOURS — S2PMag et Pathé Films AG vous offrent 3x 2 billets pour LE ROI DU GAME — au cinéma le 21 octobre !

Eric Judor, du célèbre duo Eric et Ramzy, est de retour en tant que réalisateur dans cette comédie avec Alexandra Lamy, pour raconter l’histoire de ce père prêt à tout pour renouer avec sa fille, quitte à infiltrer une équipe de bras cassés dans un univers de JDR med-fan. Rires et émotions assurés !

Pour participer :

Envoie un e-mail à c.talaber@s2pmag.ch avec pour objet : « Concours Ciné LE ROI DU GAME ». Ce concours est valable jusqu’au 20 octobre 2026 minuit.

Dans ton message, indique :

  • ton nom et prénom
  • ton adresse postale complète

Concours réservé aux personnes domiciliées en Suisse. Les gagnants recevront leur lot directement par La Poste.

Bonne chance !
L’équipe S2PMag

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