Let’s Sing 2022 Hits Français et Internationaux vous fera chanter !

Let’s Sing 2022 sera disponible en novembre sur PlayStation®4, Xbox One et Nintendo Switch™, mais également pour la première fois sur les consoles nouvelle génération, avec une sortie sur PlayStation®5 et Xbox Series X│S.

Embrassez votre destinée et devenez une superstar à l’aide d’une playlist composée des meilleurs hits du moment, ainsi que des plus grands classiques de la chanson.

Parmi les 40 musiques présentes dans Let’s Sing 2022, retrouvez comme chansons françaises, Clara Luciani « Le Reste », Kendji Girac « Habibi », Vitaa & Slimane « Je te le donne », Gérald De Palmas « Sur la route » et Angèle « Balance ton quoi », mais également des titres internationaux comme Lady Gaga « Stupid Love » et Backstreet Boys « Everybody (Backstreet’s Back) ».

Caractéristiques principales :

Premier jeu de karaoké sur les consoles nouvelle génération.

Une playlist composée de 40 chansons françaises et internationales.

8 modes de jeu palpitants : Legend, Classic, Mix Tape 2.0, Jukebox, Playlist Creator, Feat., World Contest et Let’s Party.

Chantez en solo ou en groupe jusqu’à quatre.

Le mode de jeu solo « Legend » avec 16 challengers, 3 défis de base et une bataille finale contre chaque antagoniste afin d’atteindre le sommet des charts.

PS4 : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB + 2 casques, ou encore 2 micros USB + 2 micros SingStar.

PS5 : choisissez de jouer avec 4 smartphones ou 3 micros USB + 2 casques. (Les micros SingStar ne sont pas compatibles).

Xbox One et Xbox Series X│S : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB ou 2 casques.

Nintendo Switch : choisissez de jouer avec 4 smartphones, 2 micros USB ou 1 casque.

Pas de micro ? Pas de problème, car avec l’application Let’s Sing Microphone, vous pouvez transformer votre smartphone en micro en un rien de temps.

Grimpez en haut du classement en ligne et achetez davantage de packs de chansons dans la boutique en ligne, comme « Best of 90’s », « Party Classics » et bien plus encore.

Modes de jeu :