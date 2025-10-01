Seafarer: The Ship Sim dévoile sa feuille de route pour son accès anticipé

S’il proposera déjà une multitude de contenus à explorer dès sa sortie en accès anticipé, le titre bénéficiera de plusieurs mises à jour importantes tout au long de cette période, permettant d’étendre le jeu et d’y intégrer les retours et les commentaires de la communauté.

Dès son lancement en accès anticipé, le jeu offrira plus de 30 heures de gameplay et une impressionnante flotte de six navires uniques pour accomplir les missions des deux premières factions disponibles :

Dans le cadre de leur carrière dans le fret chez Crescentport Logistics , ils pourront compter sur le puissant remorqueur Bernhard ainsi que sur le ferry de transport Herbert, réputé pour sa fiabilité.

, ils pourront compter sur le puissant remorqueur ainsi que sur le ferry de transport Herbert, réputé pour sa fiabilité. Pour assurer leur service au sein de Tide Guard, ils auront le choix entre le bateau de police Rigid et le navire de police Density, tous deux conçus pour patrouiller efficacement en haute mer. En cas de besoin d’assistance pour lutter contre les incendies, les spécialistes Archer et Lancer seront les mieux placés pour intervenir.

Avec une flotte aussi puissante, les joueurs pourront soit se lancer directement dans le premier acte de la campagne en mode histoire, soit passer rapidement au mode Partie rapide afin de profiter pleinement de chaque mission. Mais avant de faire leur choix, ils pourront créer leur propre capitaine dans l’éditeur de personnage.

De nouvelles mises à jour bientôt disponibles

Même si les joueurs pourront profiter du grand large dès le 7 octobre, de nouvelles mises à jour majeures gratuites sont déjà en préparation. La première sortira au cours du dernier trimestre de 2025.

Mise à jour n°1 – Crescentport Logistics : mise à jour du vrac et du GNL (sortie prévue au quatrième trimestre 2025)

La première mise à jour ajoutera davantage de navires au jeu, ainsi que de nouveaux types de missions pour la faction cargo. Les joueurs pourront découvrir le tout nouveau navire Big Trip, qui permettra le transport de conteneurs à grande échelle, tandis que ses homologues Bulk Willy et Nordic Duchess permettront le transport de marchandises en vrac et de GNL (gaz naturel liquéfié). En plus de ces navires et de ces nouvelles missions, la mise à jour comprendra également des corrections de bugs et des améliorations continues afin de garantir une navigation fluide.

Mise à jour n°2 – Tide Guard : la mise à jour de sauvetage (sortie prévue au premier trimestre 2026)

La deuxième mise à jour viendra agrandir la flotte de Tide Guard avec deux nouveaux navires de police, le Salvation et le Grace, qui permettront aussi de réaliser des opérations de sauvetage. Cette mise à jour comprendra également des corrections, des améliorations et des suggestions de la communauté.

Aperçu des mises à jour à venir

Si ces deux mises à jour constituent une première étape, le voyage ne s’arrête pas là pour autant. L’équipe travaille actuellement sur encore plus de contenu pour le futur, notamment :

De nouvelles missions pour Crescentport Logistics et Tide Guard

Des actes supplémentaires en mode histoire

Un éditeur de navires

Une nouvelle faction (qui sera dévoilée plus tard)

Des zones de carte étendues

Des missions co-op et multijoueurs en ligne

Plus de navires