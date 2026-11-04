L’événement Prise de pouvoir marque l’affrontement final du règne de la Griffe dans la saison 5 d’Overwatch

Avec la mise à jour de mi-saison, l’arc narratif du règne de la Griffe trouve son champ de bataille final, à mesure que Doomfist et Overwatch convergent vers Rialto pour arrêter Vendetta une bonne fois pour toute.
Mais ce n’est pas parce qu’on arrive à la fin qu’il faut ralentir le rythme. Le Protocole EVE débarque d’un futur alternatif en lutte pour notre survie, Chopper prend des airs encore plus cadavériques (tout en gagnant en appétit), Chacal recommence à farfouiller dans les coffres, et de nombreuses choses tapies dans l’ombre feront leur apparition avant la fin d’Une lugubre doctrine.
L’événement de mi-saison Prise de pouvoir s’étale sur cinq semaines et réunit Doomfist et Overwatch à Rialto pour la conclusion de ce premier arc narratif annuel.
Voici les principales nouveautés :
- 24 rangs de récompenses : pendant cinq semaines, progressez dans l’événement et relevez des défis pour débloquer de nombreuses récompenses, dont le modèle légendaire Doomfist Retour triomphal, la nouvelle arme héroïque de Vendetta et bien plus encore.
- Overwatch x Protocole EVE : un monde futuriste et épuré se retrouve transposé dans la Terre du futur avec Overwatch x Protocole EVE, qui rassemble cinq figures de la guerre contre les Naytiba avec des personnages étrangement à l’aise avec la fin du monde…
- Vibrez au rythme de la finale mondiale de l’Overwatch World Champions Series, qui se déroule du 2 au 6 décembre. Participez à l’événement de soutien de la finale mondiale de l’OWCS et terminez des défis en jeu pour gagner des récompenses tout en suivant l’action.
- Ouvrez le coffre en grand pour le Black Friday : Revisitez les modes passées d’Overwatch avec les offres du Black Friday sur le contenu du coffre. Une large gamme d’objets ornementaux, dont quelques articles introuvables, sera mise à votre disposition via des lots conçus pour ne pas atomiser votre budget cadeaux.