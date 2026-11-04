L’événement Prise de pouvoir marque l’affrontement final du règne de la Griffe dans la saison 5 d’Overwatch

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Avec la mise à jour de mi-saison, l’arc narratif du règne de la Griffe trouve son champ de bataille final, à mesure que Doomfist et Overwatch convergent vers Rialto pour arrêter Vendetta une bonne fois pour toute.

Mais ce n’est pas parce qu’on arrive à la fin qu’il faut ralentir le rythme. Le Protocole EVE débarque d’un futur alternatif en lutte pour notre survie, Chopper prend des airs encore plus cadavériques (tout en gagnant en appétit), Chacal recommence à farfouiller dans les coffres, et de nombreuses choses tapies dans l’ombre feront leur apparition avant la fin d’Une lugubre doctrine.

L’événement de mi-saison Prise de pouvoir s’étale sur cinq semaines et réunit Doomfist et Overwatch à Rialto pour la conclusion de ce premier arc narratif annuel.

Voici les principales nouveautés :