Pour soutirer de l’argent à ses parents, Benoît demande à une amie de se faire passer pour sa future femme lors d’un séjour en famille au Maroc. Mais lorsque cette dernière se désiste le jour du départ, il n’a pas d’autre choix que de proposer le rôle de sa fausse fiancée à Fiona, son chauffeur Uber ! La jeune femme, au tempérament impulsif et sans filtre, détonne dans la famille bourgeoise de Benoît. Entre le franc-parler et les gaffes à répétition de Fiona, Benoît va avoir du mal à convaincre ses parents qu’il a trouvé la perle rare.

Cette romcom basée sur un quiproquo et l’opposition de milieux sociaux multiplie les situations rocambolesques et les bons mots, parfois trash. Cash et exubérante dans le rôle de Fiona, l’humoriste Camille Lellouche dont c’est le premier rôle au cinéma séduit par son abattage. Les seconds rôles sont impeccables. Le film dénonce sur le mode de l’humour les jugements hâtifs basés sur les apparences. On rit à gorge déployée. Un très bon divertissement.

L’heureuse élue

Un film de Frank Bellocq

Avec Camille Lellouche, Michèle Laroque, Gérard Darmon

Distributeur : Pathé Distribution

Durée : 91 minutes

Age légal : 12 ans

Age suggéré : 12 ans

Date de sortie : mercredi 25 septembre 2024