Life is Strange : Double Exposure dévoile de nouveaux détails

Les développeurs de Deck Nine, Jonathan Stauder (directeur du jeu) et Felice Kuan (directeur narratif), ont été rejoints par l’animatrice Elyse Willems (Funhaus, 30 minutes morbides), qui les a interrogés sur cette nouvelle aventure palpitante, notamment sur la façon dont le jeu est conçu pour plaire aux fans de longue date et aux nouveaux joueurs. Bien que les répercussions du passé de Max se fassent sentir tout au long de cette histoire, il n’est pas nécessaire d’avoir déjà sauvegardé Life is Strange pour s’y plonger.

Felice Kuan, Narrative Director, nous en dit plus :

« Nous savions qu’il fallait que ce soit quelque chose de spécial. Nous savions également que nous devions respecter les deux fins inoubliables du premier chapitre de l’histoire de Max, tout en créant quelque chose de nouveau. Quelque chose de frais, qui fasse écho et reconnaisse les défis passés de Max, tout en faisant avancer son histoire personnelle. Accueillir de nouveaux joueurs dès le début, tout en donnant aux fans l’histoire qu’ils ne savaient pas qu’ils voulaient ».

Plus tard dans la série, Hannah Telle (Max Caulfield) s’est assise pour une discussion en tête-à-tête avec Elyse, détaillant son parcours émotionnel de la Max du passé à la Max d’aujourd’hui :

« Au fur et à mesure que Max a évolué, ses pouvoirs ont évolué aussi. Elle n’a pas utilisé ce pouvoir pendant très longtemps, parce qu’il crée tellement de dégâts. Elle s’est donc adaptée à quelque chose de différent. Elle a maintenant la capacité surnaturelle de se déplacer entre deux lignes temporelles, ce qui lui donne une position unique pour comprendre ce qui se passe vraiment avec le meurtre de Safi ».

Nous avons également pu découvrir la nouvelle capacité de Max à « passer » d’une ligne temporelle à l’autre. Jonathan Stauder, directeur du jeu, explique :

« La capacité de Max à passer d’une ligne temporelle à l’autre ouvre de nombreuses possibilités de jeu. Max naviguera entre deux versions différentes du même espace et pourra utiliser ces pouvoirs pour contourner des énigmes et découvrir des indices sur des suspects auxquels elle n’aurait pas eu accès autrement ».

Avec des images inédites du jeu et des anecdotes sur les coulisses, le stream s’est achevé par une longue présentation du chapitre 1, où l’on voit la protagoniste Max et ses amis Safi et Moses regarder ensemble une pluie de météorites depuis le toit de l’observatoire de Caledon. Cependant, les choses ont rapidement pris une tournure étrange et mortelle…

LIFE IS STRANGE : DOUBLE EXPOSURE sera disponible en trois éditions : Standard, Deluxe et Ultimate.

Les joueurs peuvent d’ores et déjà précommander l’édition Ultimate pour bénéficier d’un accès avancé aux chapitres 1 et 2, deux semaines avant la sortie du jeu complet.

Disponible sur les consoles Xbox Series X|S et PlayStation 5, PC Windows Store, PC Steam le 29 octobre 2024, et également sur Nintendo Switch, plus de détails à venir.