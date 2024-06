eFootball se prépare pour un été sous le signe du football avec la Saison 7 : « King of the Continent »

KONAMI ajoute deux campagnes sous forme de tournois, la Coupe Européenne et la Coupe Américaine, avec diverses récompenses à gagner.

Konami Digital Entertainment B.V. annonce aujourd’hui le lancement de la nouvelle saison d’eFootball™, la Saison 7 : « King of the Continent ».

Alors que l’univers du football s’apprête à passer un été rempli d’action internationale, eFootball™ permet à ses utilisateurs de remporter de gros lots et de recréer la gloire de leur nation dans le monde virtuel, à travers une série de campagnes et d’objets in-game.

Coupe Européenne et Coupe Américaine

Tandis que les deux plus grands continents du football foulent le terrain, les utilisateurs d’eFootball™ peuvent faire de même grâce à deux campagnes in-game. Celles-ci verront les utilisateurs mettre à l’épreuve leurs Équipes de rêve dans un tournoi, au cours duquel ils remporteront de plus en plus de récompenses au fil des étapes.

De nombreux joueurs

Pour accompagner cette célébration du football international, les utilisateurs peuvent également gagner des cartes de joueurs spéciales à travers les succès de campagne. Les prix comprendront 4 accords chanceux « En vedette : France » pour la campagne de la Coupe Européenne et 5 accords chanceux « En vedette : Argentine » pour celle de la Coupe Américaine.

Et ce n’est pas tout, puisqu’eFootball™ offrira en bonus de connexion une carte « En vedette : France » à tous les utilisateurs durant la période de la campagne.

Les fans peuvent aussi remporter gros dans le monde réel

Les fans peuvent célébrer le football international avec style grâce à la page X (anciennement Twitter) officielle d’eFootball™.

Durant les semaines à venir, plusieurs concours seront organisés avec de véritables maillots à gagner, dont des maillots de l’Angleterre signés par l’ambassadeur d’eFootball™ Trent Alexander Arnold ainsi qu’un maillot domicile de l’Allemagne signé par toute l’équipe !

Page X officielle d’eFootball™ : https://x.com/play_eFootball

De nouveaux packs d’équipes nationales

La Saison 7 sera l’une des plus passionnantes puisque les utilisateurs auront l’opportunité d’intégrer un effectif complet de 11 joueurs de leur équipe nationale préférée à leurs Équipes de rêve.

Les packs d’équipes nationales seront les suivants : France, Argentine, Portugal, Angleterre, Brésil et Turquie.

Bonus de connexion

En plus de ces incroyables récompenses, les utilisateurs peuvent se connecter chaque jour et augmenter leurs gains avec un total potentiel de 210000 Exp.

Mise à jour du mode Co-op

Le mode Co-op bénéficie également de la nouvelle mise à jour puisque les utilisateurs peuvent désormais affronter l’IA, ce qui réduit les temps d’attente et permet aux amis de jouer des matchs plus rapidement et plus souvent !

eFootball™ ajoutera également un nouvel événement Co-op, « United Team », où les utilisateurs pourront rejoindre d’autres personnes aléatoirement pour former une équipe de 3 et affronter l’IA.

À travers cet événement, les utilisateurs peuvent remporter jusqu’à 3 programmes d’entraînement de compétence, 180000 Exp. et 180000 GP.