SEGA annonce Sonic Superstars

L’heure est venue de se lancer dans une toute nouvelle expérience avec Sonic ! SEGA a révélé Sonic Superstars, la nouvelle aventure de Sonic the Hedgehog qui définit de nouveaux standards pour les jeux de plateformes Sonic en 2D.

Le voyage de Sonic et de ses amis commence sur les magnifiques North Star Islands, un lieu mystique offrant des environnements inédits, ainsi qu’une histoire mystérieuse à découvrir. Des créatures gigantesques, des aventures exaltantes et des plans machiavéliques échafaudés par le Dr. Eggman attendent Sonic et ses amis, qui peuvent dorénavant obtenir de nouveaux pouvoirs appelés les Emerald Powers en ramassant des Chaos Emeralds.

Sonic Superstars sera disponible à l’automne 2023 sur PlayStation5, PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch et sur PC. Des détails supplémentaires sur les différentes versions et sur le contenu à venir seront révélés ultérieurement.

Utilisez les Emerald Powers pour affronter le Dr. Eggman et l’empêcher de transformer les animaux des îles en Badniks avant qu’il ne soit trop tard !

Fonctionnalités principales :