Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii prendra la mer le 21 février

Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii est un tout nouveau jeu d’action-aventure qui suit le sémillant Goro Majima, sur terre comme sur mer. Un an après les événements de Like a Dragon: Infinite Wealth, Majima s’échoue sur une île déserte à la suite d’un naufrage. Incapable de se souvenir ne serait-ce que de son nom, Majima parcourt le vaste océan à la recherche d’indices pour recouvrer son identité, accompagné du jeune Noah, auquel il doit la vie. Le duo se retrouve vite plongé au cœur d’un conflit opposant criminels féroces, pirates des temps modernes et autres flibustiers dans une véritable course pour mettre la main sur un trésor légendaire.

Le studio a également annoncé qu’il sera possible de humer l’air marin avec un peu d’avance, puisque Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii hissera la grand-voile le 21 février 2025, une semaine avant la date préalablement annoncée !