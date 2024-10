Pour le circuit et la route : La nouvelle 911 GT3 et la 911 GT3 avec pack Touring

Partager Facebook

Depuis son lancement en 1999, la 911 GT3 se caractérise par une proximité maximale avec le sport automobile tout en étant adaptée à une utilisation quotidienne. À l’occasion de son 25e anniversaire, le nouveau modèle est lancé pour la première fois simultanément en deux variantes : une voiture de sport avec aileron arrière, destinée aux circuits, et une variante plus discrète avec pack Touring. Des packs sur mesure et des optionsinnovantes permettent de personnaliser davantage les variantes de la GT3 en fonction des goûts et de l’utilisation du client.

Stuttgart. Porsche relance la 911 GT3. Cette voiture de sport routière particulièrement adaptée aux circuits fait ses débuts l’année de son anniversaire avec une stratégie de construction légère élargie, un moteur boxer 4,0 litres à aspiration naturelle de 375 kW (510 ch) et 450 Nm, ainsi que de nouvelles options particulièrement adaptées aux besoins des clients. Pour la première fois, un pack Weissach est disponible pour la 911 GT3, permettant de configurer le véhicule de manière encore plus personnalisée pour une utilisation sur circuit. En outre, la voiture de sport bénéficie d’un équipement de série plus complet et d’options supplémentaires qui augmentent encore sa précision et sa sportivité.

911 GT3 au style moderne

Les nouveaux modèles 911 GT3 disposent d’un design affûté à l’avant et à l’arrière ainsi que d’un aérodynamisme adapté. Sur les deux variantes, un nouveau contour du diffuseur avant, une forme améliorée de la lèvre avant et des ailerons modifiés sur le soubassement augmentent le déport et optimisent le flux d’air. Des phares principaux Matrix LED redessinés, disponibles en option sur la 911 GT3 avec un anneau d’accentuation blanc, concentrent toutes les fonctions d’éclairage de la 911 et rendent superflus les feux supplémentaires dans la jupe avant. Cela permet d’augmenter la surface d’entrée d’air et d’obtenir un aspect clairement structuré. À l’arrière, le diffuseur, les prises d’air et le couvercle de coffre ont été redessinés. L’aileron arrière de la 911 GT3 reçoit de nouveaux sideplates inclinés.

Sur l’essieu avant à double triangulation, Porsche utilise des bras longitudinaux de forme aérodynamique spécialement conçus avec un profil en goutte d’eau. À grande vitesse, ils augmentent le déport dans le passage de roue et améliorent le refroidissement des freins. Pour que l’équilibre du déport entre les essieux avant et arrière soit maintenu même lors de freinages à grande vitesse, les ingénieurs du châssis ont réduit le tangage (Antidive). Sur l’essieu avant de la nouvelle 911 GT3, la rotule avant du bras longitudinal inférieur a été déplacée vers le bas à cette fin. La 911 GT3 reprend ces modifications de l’actuelle 911 GT3 RS. La 911 GT3 est équipée de série de pneus sport à adhérence améliorée sur route mouillée de 255/35 ZR 20 à l’avant et de 315/30 ZR 21 à l’arrière. Des pneus de piste homologués pour la route sont disponibles en option.

Pack Touring dès le lancement et encore plus personnalisé

Avec le changement de modèle, Porsche définit encore plus clairement les dérivés de la 911 GT3. Pour la première fois, le fameux pack Touring est disponible directement dès le lancement sur le marché. La désignation « pack Touring » remonte à une variante d’équipement de la 911 Carrera RS 2.7 de 1973. Elle fait partie du programme GT3 depuis 2017. Dans la nouvelle 911 GT3, elle gagne encore en autonomie, symbolisée par l’inscription « 911 GT3 touring » sur la grille du couvercle arrière. La 911 GT3 avec pack Touring renonce à l’aileron fixe et conserve ainsi la ligne élégante et intemporelle de la 911. Un aileron arrière déployable avec arête de rupture, appelé Gurney-Flap, et un design d’aileron adapté sur le soubassement assurent l’équilibre aérodynamique. L’intérieur offre une sellerie en cuir de qualité et une ambiance sportive classique. Pour la première fois, un système de sièges arrière est disponible en option pour la 911 GT3 avec le pack Touring. Ainsi, cette voiture de sport adaptée au quotidien peut être adaptée de manière encore plus individuelle aux souhaits des clients pour un plaisir de conduite maximal sur les routes sinueuses de campagne. « C’est justement sur les routes de campagne sinueuses que l’on sent clairement que la direction est encore mieux réglée que sur le modèle précédent », déclare l’ambassadeur de la marque Porsche Walter Röhrl. « Elle donne encore plus confiance en la voiture, car elle répond plus calmement à partir de la position centrale, sans perdre de son caractère direct. Le rapport plus court de la boîte de vitesses augmente aussi considérablement le plaisir de conduire sur les routes de campagne. »

Une construction légère conséquente

Le faible poids total de la 911 GT3 contribue à son comportement agile et direct. La nouvelle 911 GT3 mise elle aussi résolument sur la construction légère. Ainsi, une nouvelle roue en aluminium léger de couleur argentée réduit les masses non suspendues de plus de 1,5 kilogramme au total par rapport au jeu de roues du modèle précédent. Des roues en magnésium sont disponibles en option avec le pack Weissach ou le pack léger. Vous économisez neuf kilos. Une nouvelle batterie lithium-ion légère de 40 Ah contribue à un indice de masse corporelle athlétique en réduisant le poids d’environ quatre kilogrammes. Dans sa configuration la plus légère, la nouvelle 911 GT3 ne pèse que 1 420 kilogrammes.

Un rapport plus court de huit pour cent

Le moteur atmosphérique de 4,0 litres de la nouvelle 911 GT3 a été conçu pour répondre aux normes d’émissions actuelles, nettement plus strictes, et a été équipé de deux filtres à particules et de quatre catalyseurs. Même avec ce système de dépollution extrêmement performant, Porsche parvient à créer une ambiance sonore émotionnelle. La puissance du moteur boxer six cylindres a pu être maintenue grâce à une série de mesures d’optimisation. Les culasses ont été retravaillées, les arbres à cames plus affûtés de la 911 GT3 RS assurent un déploiement de puissance encore plus dynamique dans la plage de régime supérieure. De plus, des clapets d’étranglement individuels optimisés en termes de flux ainsi que des refroidisseurs d’huile optimisés sont utilisés. La puissance du Boxer reste inchangée : 375 kW (510 ch). Chaque kilowatt du nouveau moteur atmosphérique à haut régime ne pèse donc que 3,8 kilogrammes (2,8 kg/ch) dans la configuration la plus légère du véhicule De plus, tant la boîte à double embrayage (PDK) à 7 rapports que la boîte manuelle GT à 6 rapports disposent d’un rapport de pont plus court de 8 % par rapport au modèle précédent. Les deux options de transmission sont disponibles aussi bien pour la 911 GT3 que pour la 911 GT3 avec le pack Touring. Avec la PDK, la nouvelle 911 GT3 passe de 0 à 100 km/h en 3,4 secondes et atteint une vitesse maximale de 311 km/h (boîte manuelle : 3,9 s ; 313 km/h). « Sur circuit, la nouvelle 911 GT3 est encore plus facile à contrôler, car elle reste encore plus calme et mieux positionnée sur les bosses et lors du passage des bordures grâce au réglage optimisé des amortisseurs », explique l’ambassadeur de la marque Jörg Bergmeister. « Grâce à l’Anti Dive System, le mouvement de tangage est sensiblement réduit lors du freinage. Ainsi, l’équilibre de la voiture reste nettement plus constant dans toutes les conditions. »

Siège baquet sport innovant et léger

Un nouveau siège baquet sport léger avec dossier rabattable et baquet en PRFC est disponible en option pour la nouvelle 911 GT3. Le siège est équipé d’un airbag thorax intégré, d’un réglage électrique en hauteur et d’un réglage manuel en longueur. Un chauffage de siège à trois niveaux est disponible en option. Une partie du rembourrage de l’appuie-tête peut être retirée. Cela améliore l’ergonomie pour la plupart des pilotes lorsqu’ils portent un casque sur circuit. Sur la 911 GT3 équipée du pack Touring, la fonction de rabattement du dossier, à actionnement par une boucle, permet d’accéder au système de sièges arrière en option, disponible pour la première fois. Il est également possible de commander les sièges sport adaptatifs Plus avec réglage électrique en 18 directions.

Le cockpit noir à deux places de série de la nouvelle 911 GT3 s’inspire du design des modèles 911 actuels. Contrairement aux modèles Carrera, le démarrage de la 911 GT3 ne se fait toutefois pas à l’aide d’un bouton, mais toujours à l’aide d’un commutateur d’allumage rotatif. Un arceau de sécurité disponible en option démontre la proximité avec le sport automobile. Le tableau de bord numérique central assiste le conducteur grâce à un concept d’affichage et de commande clairement structuré. Grâce au schéma de couleurs contrastées, le compte-tours et le chronomètre sont lisibles en un clin d’œil. Le mode d’affichage « Track-Screen » réduit les affichages numériques à gauche et à droite du compte-tours à des données importantes sur les pneus, l’huile, l’eau ainsi que le carburant et indique au conducteur le moment optimal pour changer de vitesse grâce à un flash. L’affichage du compte-tours peut être tourné, si on le souhaite, de manière à ce que le régime de régulation de 9 000 tr/min se trouve sur le repère de 12 heures.

Packs personnalisés pour la 911 GT3 et la 911 GT3 Touring

Porsche propose différents packs d’équipement pour la nouvelle 911 GT3. Avec le pack Weissach, disponible pour la première fois, la 911 GT3 peut être configurée de manière encore plus personnalisée pour une utilisation sur circuit. La barre stabilisatrice, les biellettes de liaison et le champ de poussée de l’essieu arrière sont également en PRFC, tout comme le toit, les sideplates de l’aileron arrière, la coque supérieure des rétroviseurs extérieurs, le triangle des rétroviseurs et les airblades à l’avant. Des revêtements supplémentaires en cuir et en Race-Tex rehaussent l’esthétique de l’habitacle. Pour la première fois, la partie supérieure du tableau de bord de la 911 GT3 est donc recouverte de Racetex antireflet. Les poignées de tirage des portes en PRFC et les filets de rangement optimisent les revêtements intérieurs des portes pour une construction légère. Une cage de sécurité PRFC et des roues forgées en magnésium léger sont disponibles en option.

Pour la 911 GT3 avec le pack Touring, Porsche propose le pack lèger. Ici, le toit peint dans la couleur de la voiture ainsi que la barre stabilisatrice, les biellettes et le champ de poussée de l’essieu arrière sont en PRFC. Le pack comprend également des jantes forgées en magnésium et des panneaux de porte légers. En combinaison avec la boîte de vitesses sport GT à 6 rapports de série, le levier de vitesses raccourci de la 911 S/T est utilisé. Devant le levier de vitesses, une plaquette indique le pack.

Sans supplément de prix, le pack Clubsport est disponible pour la 911 GT3 avec aileron arrière pour une utilisation sur circuit. Il comprend une cage de sécurité vissée en acier à l’arrière, une ceinture de sécurité 6 points pour le conducteur et un extincteur manuel. Les sièges baquets sport légers en option en sont la condition préalable.

« La nouvelle 911 GT3 est devenue encore plus forte en émotions et personnalisée. Nous avons travaillé sur de nombreux détails et lui avons offert de nombreuses fonctionnalités que nos clients souhaitaient. Ainsi, la GT3 peut être adaptée de manière encore plus spécifique à l’utilisation ou aux préférences du pilote »,explique Andreas Preuninger, responsable des véhicules GT.

Un chronographe exclusif comme « voiture de sport pour le poignet »

En exclusivité pour les propriétaires de la 911 GT3 et de la 911 GT3 Touring, Porsche Design présente une montre exceptionnelle qui transpose au poignet le design et les performances de la voiture de sport. Le chronographe 911 GT3 et le chronographe 911 GT3 Touring sont équipés du calibre Porsche Design WERK 01.200, précis et certifié COSC, qui dispose d’une fonction flyback. Le boîtier en titane ultraléger, revêtu optionnel en carbure de titane noir, allie le design d’une voiture de sport à l’art horloger moderne. Le cadran au design GT3 avec des accents jaunes et une structure hexagonale reflète le tableau de bord de la voiture, tandis que le rotor de remontage s’inspire du design des jantes GT3. L’anneau de couleur du cadran est disponible dans toutes les couleurs extérieures de la 911 GT3 et du pack Touring, ainsi que dans les couleurs du programme « Paint to Sample ». Le bracelet, fabriqué à partir de cuir et de fil d’intérieur Porsche d’origine, est lui aussi adapté à la configuration du véhicule.

La nouvelle Porsche 911 GT3 et la nouvelle Porsche 911 GT3 avec pack Touring peuvent probablememnt être commandées à partir de la fin de l’année à un prix à partir de 233 700 francs suisses, TVA et équipement spécifique au pays inclus. Le pack Weissach coûte 27 610 francs suisses, le pack léger est disponible pour 41 310 francs suisses. Notre clientèle suisse bénéficie d’une prolongation de garantie (2 + 2), d’une prolongation d’assistance (2 + 2), d’une prime de compensation de change, ainsi que du Porsche Swiss Package, qui comprend sans surcoût les options suivantes : *

911 GT3

Phares principaux à LED HD-Matrix assombris avec anneau d’accentuation en blanc, batterie de démarrage légère Track LiFePO4 (40Ah), Paquet Chrono, ouverture de la porte de garage selon la norme HomeLink®, réservoir de carburant de 90 litres

911 GT3 avec Pack Touring

Phares principaux à LED HD-Matrix assombris avec anneau d’accentuation en blanc, Batterie de démarrage légère Track LiFePO4 (40Ah), Paquet Chrono, ouverture de la porte de garage selon la norme HomeLink®, réservoir de carburant de 90 litres, Système audio BOSE® Surround